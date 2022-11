Les forfaits illimités à 5 euros chez RED by SFR, Bouygues Telecom, YouPrice et Free Mobile

Vous êtes à la recherche d'un forfait à prix mini ? Découvrez dans cet article notre sélection de forfaits à 5€ par mois avec les opérateurs RED by SFR, Bouygues Telecom, YouPrice et Free Mobile ! Sans engagement, de 50Mo à 10Go, l'illimité pour communiquer, ... Nous vous les présentons en détail !

RED by SFR : forfait RED à 5€

RED by SFR propose un forfait illimité à 5€ par mois offrant 200Mo d'internet, utilisables en France métropolitaine comme à l'étranger (UE/DOM).

Surtout, il vous permet de communiquer sans compter depuis l'ensemble des destinations précitées. Plus précisément depuis la Métropole, vous aurez la possibilité d'appeler autant que souhaité vers les numéros métropolitains, mais aussi vers ceux des DOM, excepté Mayotte.

Pour 5€ par mois supplémentaires, il vous est possible de souscrire à l'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada" pour bénéficier d'une enveloppe data dédiée lors de vos séjours en Europe et en Outre-Atlantique ainsi que de l'illimité pour communiquer depuis ces zones.

Bouygues Telecom : forfait B&You à 4,99€

La série limitée B&You de Bouygues Telecom à 4,99€ par mois vous fournit 200Mo pour un usage internet en France métropolitaine et en Europe (DOM inclus). Il s'agit principalement de ne pas vous mettre en hors-forfait d'office.

Avec ce forfait pas cher, vous pourrez appeler et envoyer vos messages à votre convenance aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays de l'Union européenne et les DOM. Les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les DOM seront facturés au tarif en vigueur.

YouPrice : forfait Le One dès 5,49€

Chez YouPrice, le forfait limité et ajustable Le One - de 10Go à 30Go - est à prix réduit la première année d'abonnement. En effet, pour bénéficier du premier palier data, soit 10Go, en France métropolitaine, il vous faudra verser la somme de 5,49€ par mois pendant 1 an puis 9,99€ par mois. Cette remise est valable quel que soit le réseau choisi, Orange ou SFR.

Ce forfait vous permettra de profiter de 10Go lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et dans les DOM. Vous pourrez par ailleurs apprécier l'illimité pour les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole (vers la Métropole) comme depuis les destinations précitées.

Avis aux amateurs de 5G ! Elle est disponible en option pour 4€ par mois.

Free Mobile : forfait 2€ et son option Booster

Free Mobile propose toujours forfait phare : l'offre 2€*. Celle-ci vous permet de disposer des garanties suivantes :

50Mo depuis la France métropolitaine, les DOM et l'Europe

depuis la France métropolitaine, les DOM et l'Europe 2h d'appels depuis la France métropolitaine, les DOM et l'Europe

SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, les DOM et l'Europe

Avec la nouvelle option Booster à 2,99€ par mois, vous pouvez agrémenter votre offre mobile et ainsi profiter de 600Mo partout en Europe ainsi que des appels illimités en France comme à l'étranger (UE/DOM/FR).

* 0€/mois pour les abonnés Freebox