Duel de forfaits mobiles 100Go à moins de 15€ sans condition de durée : La Poste Mobile VS YouPrice

Si vous souhaitez faire le plein de data sans dépasser le seuil de 15€ par mois, cet article devrait vous intéresser ! Nous vous proposons un duel de forfait 100Go à 14,99€ par mois mis en avant par les opérateurs La Poste Mobile et YouPrice. Déterminez celui qui vous convient le mieux !

Les séries limitées de La Poste Mobile et YouPrice

Face à la pluralité des offres mobiles sur le marché, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver, de faire un choix éclairé en fonction de ses envies et de ses besoins ou encore selon son budget. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui un duel de forfaits mobile à moins de 15€, mis en avant par les opérateurs La Poste Mobile et YouPrice.

Ces derniers mettent à disposition une offre limitée avec 100Go d'internet en France métropolitaine au prix de 14,99€ par mois. Il s'agit du forfait SIM 100Go chez La Poste Mobile et du forfait Le First chez YouPrice. Chacune de ces offres est sans engagement, vous permettant de mettre un terme à votre abonnement mobile à tout moment et sans frais.

Bien qu'elles présentent toutes deux des similitudes, nous vous présentons ci-après une série de critères qui pourraient faire la différence.

Quelle offre choisir : le forfait SIM ou le forfait Le First ?

Le prix : le tarif de forfaits SIM et Le First est identique : 14,99€ par mois, excepté pour les abonnés à la Box SFR qui peuvent bénéficier d'une remise mensuelle sur le forfait SIM en versant 12,99€ par mois au lieu des 14,99€ !

La flexibilité : seul le forfait Le First est flexible, vous permettant éventuellement de payer moins cher votre abonnement en consommant moins de data (de 80Go à 100Go dès 9,99€/mois).

La 5G : elle est en option dans les deux offre. Elle est cependant moins coûteuse chez YouPrice : 4€/mois contre les 5€/mois proposés par La Poste Mobile.

La data à l'étranger : à 1Go près, le forfait Le First est plus avantageux. Il fournit 16Go - contre 15Go chez La Poste Mobile - pour votre usage internet depuis les pays de l'UE et les DOM.

L'illimité : le forfait SIM comme le forfait Le First vous permet de bénéficier de l'illimité pour communiquer à votre convenance aussi bien depuis la Métropole que depuis l'UE et les DOM. Seul le forfait SIM ouvre l'illimité aux communications (appels - hors visio- et SMS) émises depuis la Métropole vers les DOM.

Le réseau mobile : le forfait SIM profite du réseau SFR. Vous avez le choix avec le forfait Le First entre deux réseaux : Orange ou SFR.