Qualcomm dévoile officiellement le processeur haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2, tous les détails

Comme chaque année à la même période (ou presque) Qualcomm dévoile son nouveau processeur haut de gamme. Un peu en avance par rapport à l’année dernière, le fondeur proposera désormais aux fabricants sa nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2. Oppo, Xiaomi, Asus, Red Magic, OnePlus, realme, Sony, Vivo, Motorola, Honor, entre autres, se sont déjà porté candidat pour intégrer ce Soc dans leur prochain smartphone haut de gamme.

Pour son nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2 gravé en 4 nm, Qualcomm annonce une amélioration des performances brutes d’environ 35% par rapport au Snapdragon 8 Gen 1 annoncé l’année dernière. En outre, il propose également des optimisations sur la partie intelligence artificielle, ce qui permet d’obtenir des traitements plus rapides en temps réel notamment sur la traduction automatiquement, par exemple. Le traitement des photos est également concerné, car le processeur joue un rôle assez important dans ce domaine. Le chipset est capable de gérer des capteurs photo jusqu'à 200 mégapixels et d’autoriser la capture vidéo avec une définition 8K en HDR. On peut aussi enregistrer aux formats HDR10+ et Dolby Vision. La détection des objets et des visages aurait, selon Qualcomm, gagné en précision pour en optimiser le rendu.

Le CPU s’appuie sur un cœur cadencé à 3,2 GHz 4 cœurs cadencés à 2,8 GHz et 3 cœurs ont une fréquence d’horloge de 2,0 GHz.

Et les parties graphiques et la connectivité ?

Le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dispose d’un module graphique pour faire tourner les jeux vidéo, le fameux GPU. Selon la firme de San Diego, le GPU Adreno apporterait 25% de performances supplémentaires par rapport au Snapdragon 8 Gen 1. En outre, on peut aussi désormais compter sur la prise en charge du protocole Vulkan 1.3 pour gérer la technologie de rendu Ray Tracing nativement. Cela promet des graphismes particulièrement beaux dans les jeux. Le codec vidéo AV1 est supporté permettant de lire des contenus jusqu’à une définition Ultra HD 8K à 60 images par seconde en HDR.

Pour l’affichage, le Soc peut gérer les écrans avec une définition QHD+ jusqu’à 144 Hz. Pour le stockage, il supporte le format UFS 4.0 pour des écritures et des lectures de données plus rapides. Enfin, pour la partie connectivité, le Snapdragon 8 Gen 2 est compatible avec les réseaux 5G (grâce à son modem Snapdragon X70) et propose aussi une compatibilité avec le standard Wi-Fi 7 ainsi que Bluetooth 5.3 pour l’audio avec un minimum de latence et une consommation moindre.

Les premiers smartphones embarquant la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sont attendus d’ici la fin de l’année 2022, pour la Chine principalement et nous devrions en voir la couleur début 2023 en France pour les modèles concernés.