Bon plan pour un forfait illimité à 3,99€ avec l'opérateur YouPrice

Vous êtes à l'affût d'un forfait mobile illimité à prix mini ? Alors découvrez notre bon plan du moment avec l'opérateur YouPrice : la formule Mini 100Mo, disponible sur le réseau Orange, à seulement 3,99€ par mois ! Bien entendu, les plus gourmands en data pourront se tourner vers la formule Le One ou encore vers la série limitée Le First sans dépasser le seuil des 10€, que nous vous présentons également dans cet article !

L'offre Le Mini dès 3,99€ par mois

L'opérateur YouPrice met à disposition une formule vous permettant de bénéficier d'une offre illimitée sans vous ruiner ! Ce forfait pas cher, non ajustable, est l'offre Le Mini à 3,99€ par mois. Sans engagement, cette offre est disponible sur le réseau Orange.

En souscrivant à la formule Le Mini, vous bénéficierez de 100Mo en France métropolitaine, mais aussi depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Notez que cette enveloppe data vous permet simplement d'éviter le hors-forfait d'office et ne vous offrira pas la possibilité de surfer sur le net à proprement dit.

L'avantage de cette offre est que pour la modique somme de 3,99€ par mois, vous pourrez communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine comme à l'étranger (UE/DOM) !

Plus de data avec la formule Le One et la série limitée Le First

Si la formule Le Mini ne couvre pas vos besoins en data, vous pouvez vous orienter vers les deux forfaits sans engagement du moment à prix cadeau chez YouPrice : l'offre Le One dès 5,99€ par mois - à prix réduit pendant 1 an - et l'offre Le First dès 9,99€ par mois.

Ces deux offres sont ajustables et disponibles sur les réseaux Orange et SFR (les tarifs sont identiques). Vous profiterez par ailleurs de l'illimité pour communiquer sans compter partout au sein de l'Union européenne.

Le forfait Le One vous permet de disposer de 10Go à 30Go répartis comme suit :

jusqu'à 10Go : 5,99€/mois pendant 1 an puis 9,99€/mois

pendant 1 an puis 9,99€/mois de 10Go à 20Go : 6,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€/mois

pendant 1 an puis 12,99€/mois de 20Go à 30Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€/mois

pendant 1 an puis 14,99€/mois 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

La série limitée Le First, quant à elle, vous propose les garanties suivantes :