Le smartphone Samsung Galaxy M54 5G en phase de test avant une commercialisation prochainement

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy M54 5G doit venir succéder au Galaxy M53 5G qui est actuellement disponible. Celui-ci offre un très bon rapport qualité/prix avec des composants intéressants que son successeur aura pour mission de conserver et même d’améliorer. Le téléphone qui porte le numéro de modèle SM-M546B, donc le Galaxy M54 5G produit par Samsung vient de passer des tests depuis l’application de mesure de performances Geekbench qui publie obligatoirement les résultats sur son site. Outre les scores obtenus lors du test monocœur et du test multicœurs, cela donne également une indication de la configuration technique de l’appareil ainsi que la version de son système d’exploitation.

Le Galaxy M54 5G sera animé par un chipset Samsung Exynos 1380

Selon la fiche Geekbench en relation avec le Galaxy M54 5G, ce dernier obtient un score de 750 pour les tests monocœur et de 2696 pour les tests multicœurs. C’est honorable, mais bien loin des meilleurs processeurs du marché. C’est normal vu le rang dans la gamme du Galaxy M54 5G. Les informations publiées par Geekbench concernant le chipset révèlent qu’il s’agit d’une puce Samsung Exynos 1380. Certaines rumeurs précédentes faisaient état de la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, mais qui n’est pas en phase avec la segmentation de marché à laquelle appartient le Galaxy M54 5G étant donné que cette puce est plutôt faite pour les mobiles Premium. On peut voir sur la capture d’écran publiée sur le site que le mobile testé disposait de 8 Go de mémoire vive et qu’il fonctionnait sous Android 13. Une autre déclinaison avec 6 Go de RAM serait très certainement prévue pour créer différents prix.

Quelles autres caractéristiques sont attendues ?

Il se murmure qu’en plus de ces composants, le Galaxy M54 5G de Samsung pourrait disposer d’un écran AMOLED de 6,67 pouces. Pour prendre des photos, il serait équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un objectif de 5 mégapixels pour les prises de vue en mode macro, c’est-à-dire très proche du sujet. Rappelons que l’actuel Galaxy M53 5G utilise une configuration de 108+8+2+2 mégapixels dans son dos. Le nouveau modèle pourrait conserver le capteur à selfie de 32 mégapixels. En outre, il est envisagé avec une batterie d’une capacité de 6000 mAh soit 1000 mAh de plus que la batterie intégrée dans le Galaxy M53 5G, ce qui est particulièrement élevé. Le Samsung Galaxy M54 5G pourrait être annoncé dans les premiers mois de l’année 2023.