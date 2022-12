Samsung Galaxy S20 Ultra 5G : 69% de réduction avant Noël, une promotion folle chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G est sorti en 2020 avec pour objectif d'être un des smartphones les plus puissants du marché. Encore aujourd'hui, c'est un smartphone très performant qui dépasse nettement certains smartphones sortis cette année. Besoin de preuves ? Voici :

12Go de RAM (plus que mon ordinateur...)

Batterie de 5000 mAh

5 capteurs photo dont un capteur 108 Mpx , capable de filmer en 8K

, capable de filmer en Un écran Super AMOLED haute définition

Sorti au prix de 1359€, Samsung avait mis le paquet pour sortir le meilleur smartphone possible, mais le prix pouvait en freiner plus d'un. Aujourd'hui, il passe à 428€ chez Rakuten. Un prix complètement imbattable pour un smartphone aussi performant. De plus, profitez de 10€ de réduction supplémentaire avec les codes promotions et jusqu'à 51,36€ de remise en bon d'achat avec le CLUB R, comme si cela ne suffisait pas.

Côté design, que vaut le Samsung Galaxy S20 Ultra ?

Le Galaxy S20 Ultra offre une belle finition premium, tout ce qu'on attend d'un smartphone aussi onéreux à sa sortie. C'est un smartphone élégant qui n'a rien à envier aux smartphones sortis cette année. Au niveau de l'écran, on retrouve un écran Super AMOLED de 6,9 pouces pour une définition de 3200x1440 pixels.

Ultra, comme ultra-puissant

Une puce Soc Exynos 990 en 7nm épaulé par 12Go de RAM, comprenez-ici que c'est costaud et qu'aucun lag n'est à prévoir même si vous en demandez beaucoup à votre smartphone. Pour être cohérent, ce smartphone est compatible avec la 5G, avec ce Samsung Galaxy S20 Ultra, vous pourrez naviguer à la vitesse maximum ! Niveau batterie, 5000 mAh, c'est ce qu'il se fait de mieux, il y a peu de smartphones, même très récents, qui possède une batterie plus grande.

Niveau photo, le S20 Ultra à tout d'un pro

Le Galaxy S20 Ultra 5G possède 5 capteurs photos, 4 à l'arrière et 1 à l'avant. Le quadruple capteur arrière vous offre de très belles photos de jour comme de nuit grâce à son capteur 108 Mpx et la technologie Samsung. Son zoom optique hybride X10 et le zoom numérique X100 vous permettront de prendre de belles photos même de très loin. Au niveau de la caméra frontale, on retrouve un capteur de 40 mégapixels, c'est plus que certains capteurs arrières d'autres marques... Côté vidéo, vous êtes tranquille pour un moment, vous pouvez filmer jusqu'en 8K 30 images par seconde.