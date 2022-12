Noël : Bouygues Telecom lance un nouveau forfait B&You 160Go à prix mini sans condition de durée

A quelques jours de Noël, l'opérateur Bouygues Telecom a décidé de lancer une nouvelle promo B&You maxi data à prix canon et pas que la première année. Si vous attendiez la bonne affaire de Noël pour booster votre enveloppe Web, c'’est le moment ou jamais de vous offrir ce forfait mobile 160Go sans vous ruiner. On vous dit sur ce nouveau bon plan et les autres promos B&You disponibles en cette période de fêtes !

Le forfait B&You avec 160 Go de data à ne pas rater à Noël

Le nouveau forfait B&You 160Go de Bouygues Telecom lancé à quelques jours de noël est idéal pour les datavores ! Avec cette offre B&You, profitez chaque mois, d’un volume web de 160 Go en 4G dans toute la France Métropolitaine grâce à la couverture réseau étendue de Bouygues Telecom. Vous allez pouvoir profiter de tous vos usages Web, streamer, naviguer sur la toile, jouer en réseau... sans compter avec votre Smartphone et à prix mini. Ce forfait mobile inclut par ailleurs une enveloppe web de 30 Go que vous pourrez utiliser en voyage depuis l'UE et DOM. Au niveau des communications, vous pourrez appeler et échanger des messages avec vos proches sans compter vers les numéros de tous les réseaux de France métropolitaine et des DOM mais aussi depuis et vers les autres pays européens quand vous êtes en vacances.

Son tarif ? 15,99 €/mois, le tout sans douche froide au bout de quelques mois, puisque cette promo est valable sans condition de durée. Si vous voulez passer à la 5G de Bouygues Telecom, une option facturée 3€ par mois est mis à disposition. Celle-ci vous permettra de booster votre de vitesse de connexion à condition de vous situer dans une zone couverte par la 5G et détenir un Smartphone 5G.

Deux autres forfaits B&You en promo

En plus du forfait B&You 160 Go, Bouygues Telecom propose également deux autres formules pour Noël:

Un forfait avec 500Mo/mois en France, en Europe et DOM au prix de 4,99 €/mois,

en France, en Europe et DOM au prix de 4,99 €/mois, Un forfait avec 200 Go/mois, dont 25 Go sont utilisables lors de vos séjours en Europe et dans les DOM au tarif de 19.99€ par mois.

La première est idéale pour les petits budgets qui consomment internet ponctuellement tandis que la seconde est destinée aux ultra connectés. Les appels et SMS illimités sont également inclus dans chacune de ces offres aussi bien en France que depuis l'UE et DOM. Ces forfaits B&You sont réservés aux nouveaux clients et peuvent être souscrits directement en ligne.