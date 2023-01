Poco F5, une fiche technique particulièrement alléchante pour ce mobile de milieu de gamme

La nouvelle série de smartphones Xiaomi Redmi K60 est composée de trois modèles : le Redmi K60, le Redmi K60 Pro et le plus abordable, le Redmi K60E. On pourrait le retrouver sur d’autres marchés qu’en Chine sous la référence Poco F5 avec différentes déclinaisons. Le Redmi K60 correspondrait au Poco F5. Il s’appuie sur un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 ou 12 Go de mémoire vive au format LPDDR5 avec 128, 256 et 512 Go d’espace de stockage. Il serait équipé d’une batterie d’une capacité de 5500 mAh supportant la charge à 67 watts et la charge sans fil jusqu’à 30 watts. Pour les photos, il disposerait d’un capteur de 64 mégapixels stabilisé optiquement avec un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un objectif à macro de 2 mégapixels. Il y a un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence maximale de 120 Hz et la compatibilité Dolby Vision et HDR10+.

Les détails des fiches techniques des Redmi K60 Pro et Redmi K60E

Le Redmi K60 Pro embarquerait un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec un minimum de 8 et jusqu’à 16 Go de mémoire vive avec des capacités de stockage de 256 et 512 Go au format UFS 4.0 pour des écritures et des lectures ultra rapides. La version Redmi K60E serait dotée du Soc MediaTek Dimensity 8200 avec 8 à 12 Go de mémoire vive. La version Pro disposerait d’un capteur photo principal Sony IMX800 de 50 mégapixels tandis que le Redmi K60E utiliserait un capteur de 48 mégapixels, les deux étant associés aux mêmes objectifs que le Redmi K60. La version Pro aurait une batterie de 5000 mAh capable de supporter la charge à 120 watts alors que la batterie de 5500 mAh du Redmi K60E pourrait n’accepter que la charge filaire à 67 watts.

Nous attendons maintenant l’annonce officielle qui présenterait les Redmi K60 comme les Poco F5 avec des précisions sur les dates de commercialisation ainsi que les prix des différents modèles.