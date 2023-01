Le prochain Honor Magic5 Lite apparait sur la plateforme Google Play livrant une partie de sa fiche technique

Le smartphone Honor Magic4 Lite 5G a été officiellement lancé en France en mai après une présentation en Chine un peu plus tôt. Il est maintenant temps d’écouter les rumeurs et indiscrétions concernant son successeur, le Honor Magic5 Lite. Il est apparu dans les pages de la plateforme Google Play livrant ainsi une partie de sa fiche technique.

La marque Honor propose depuis quelques mois maintenant le smartphone de milieu de gamme Honor Magic4 Lite 5G. Il devrait être prochainement relayé par le modèle Magic5 Lite. Selon une source bien renseignée, il sera accompagné d’un modèle plus haut de gamme, le Magic 5 qui embarquerait un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et il y a fort à parier qu’un Magic5 Pro sera également de la partie avec la même puce, la plus véloce actuellement pour les mobiles sous Android.

Selon une fiche publiée sur la plateforme Google Play, il semble que le smartphone Honor Magic5 Lite soit équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 695, comme son prédécesseur. Toutefois, il apparaîtrait qu’il s’agit d’une version légèrement boostée de ce processeur puisque le modèle classique propose une fréquence d’horloge de 1,7 GHz pour les 6 cœurs du Cortex-A55 contre 1,8 GHz sur la version repérée.

8 Go de mémoire vive à bord et des questions sur l'écran

Le mobile Honor Magic5 Lite porte la référence RMO-NX1 et fonctionne sous Android 12. Il embarque 8 Go de mémoire vive, mais il est possible que d’autres versions proposent plus de RAM. Il est équipé d’un écran dont on ne connaît pas encore le type, mais le Magic4 Lite utilisait une surface LCD. La photo publiée sur le Google Play laisse entendre que l’appareil pourrait avoir un écran incurvé, ce qui n’est pas le cas du Honor Magic4 Lite 5G. Cela pourrait suggérer que la marque a décidé de passer à une surface AMOLED, car nous n’avons pas connaissance d’écrans LCD incurvés.

La diagonale n’est pas encore connue non plus, mais le précédent proposait un très large écran de 6,81 pouces, ce qui pourrait laisser penser que son successeur offre la même diagonale. D’ici à la présentation officielle, il est possible que d’autres fuites arrivent jusqu’à nous et comptez sur nous pour les relayer.