Forfait mobile pas cher en 2023 : Syma Mobile propose une mise au Neuf !

Une jolie enveloppe web mensuelle

Vous avez besoin de vous connecter régulièrement à Internet pour consulter vos emails, faire des recherches et streamer de la musique et des vidéos de temps en temps ? Pas de souci ! Avec le forfait mobile Le Neuf de Syma Mobile, vous disposez chaque mois, de 50 Go de data en 4G. Cette enveloppe web mensuelle est utilisable dans toute la France métropolitaine via la couverture réseau de l’opérateur SFR. Et pour vous éviter tout dépassement de budget, l’accès à Internet est automatiquement bloqué dès que vous consommez les 50 Go.

Communiquez vraiment sans compter !

Pour faire des économies sur votre budget mensuel d’appels, le forfait Le neuf de Syma Mobile inclut également :

Les appels illimités vers tous les réseaux (fixes et mobiles) de France métropolitaine et des DOM ;

Les SMS/MMS illimités vers les numéros mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine ;

Les appels illimités vers tous les mobiles des pays de l’UE, ainsi que vers les fixes de 100 destinations étrangères.

Depuis chez vous, vous pouvez donc appeler vos proches en France, mais également à l’étranger, sans surcoût sur votre forfait. Précisons que le nombre de destinataires différents autorisés, aussi bien pour les appels que pour les messages, est limité à 200.

En France, mais aussi depuis l’étranger

Avec ce forfait pas cher, Syma Mobile vous accompagne également lors de vos séjours de courte durée à l’étranger en vous permettant non seulement de rester connecté à Internet en haut débit, mais aussi de rester en contact avec vos proches.

Pour cela, l’opérateur vous offre, chaque mois, la possibilité d’utiliser jusqu’à 8 Go de votre enveloppe web depuis l’UE et les DOM. Depuis ces mêmes destinations, vous bénéficiez aussi de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers ces zones, ainsi que vers les numéros de France métropolitaine. Pas besoin donc de souscrire un autre forfait pour vos voyages d’affaires ou vos vacances dans ces destinations.

Alors combien ça coûte ?

Le forfait mobile Le Neuf de Syma Mobile ne s’appelle pas ainsi par hasard. Il est en effet facturé à tout juste 9,99 €/mois. Un tarif fixe qui ne change pas, même après 6 mois ou 1an d’abonnement.



Voici donc un petit récap de cette offre :