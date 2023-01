OnePlus 10T : 32% de réduction, Fnac casse le prix de ce smartphone haut de gamme !

Le OnePlus 10T est un smartphone haut de gamme sorti en Août 2022. Depuis sa sortie, il était rare de la voir en réduction, son prix était plutôt justifié car les performances de ce smartphone premium sont au rendez-vous ! Il possède un superbe écran AMOLED 120Hz et FULL HD+, il embarque un des meilleurs processeur du marché accompagné de 8Go de RAM, de bonnes capacités photos et une recharge rapide en 19 minutes le tout dans un design innovant. C'est un smartphone haut de gamme qui sera parfait pour vous accompagner en 2023 et les années qui suivent puisqu'il est technologiquement assez avancé. Dernièrement au prix de 729€, Fnac casse son prix et le fait passer à 499€ soit une promotion de 32% ! Profitez également de 4 mois offerts chez Deezer et de la livraison gratuite et rapide. Une réelle bonne affaire pour ce smartphone haut de gamme qui vaut le coup pour ce prix !

Design du OnePlus 10T avec son écran FULL HD+ ultra fluide

Le OnePlus 10T possède le même design que ses prédécesseurs de la famille des OnePlus10 avec un bloc arrière comprenant 3 capteurs photos. Son écran FULL HD+ AMOLED de 1080x2412px possède un taux de rafraîchissement adaptable jusqu'à 120Hz, idéal pour les jeux vidéos ou films. Cet écran est adapté à la technologie HDR10+ avoir de profiter d'une vraie expérience vidéo.

Puissance, performance et autonomie

Le OnePlus 10T est le plus puissant de sa gamme "10" grâce à la dernière puce Snapdragon 8+Gen 1, une des meilleures du marché. Elle est couplée à 8 ou 16Go de RAM selon les versions. Vous pouvez en ouvrir des applications gourmandes avant de voir le moindre lag ! Cette puissance vous permet de ne subir aucun ralentissement et cela pendant des années. De plus, son nouveau système de refroidissement Cryo-Velocity permet d'éviter la surchauffe même après plusieurs heures d'utilisation. Avec sa batterie de 4800 mAh, vous pourrez tenir aisément une journée entière avec votre smartphone. Le principal avantage de ce smartphone au niveau de la batterie se trouve dans sa vitesse de recharge. Il vous suffit de 19 minutes pour charger entièrement votre smartphone grâce à sa charge rapide 150W !

Côté photo, comment se comporte le OnePlus 10T ?

Le OnePlus 10T possède 4 capteurs dont 3 à l'arrière. Son triple-module photo possède un grand angle 50Mpx, un ultra grand angle de 8Mpx et un objectif Macro de 2Mpx. Cela vous permet une utilisation polyvalente de votre smartphone afin de réussir tout type de photo. Pour les amateurs de selfie, le capteur frontal est de 16 mégapixels, ce qui est largement suffisant pour votre Instagram.