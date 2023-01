Samsung fait la démonstration d’un écran OLED de smartphone extrêmement lumineux à 2000 cd/m2

Pendant le CES 2023 de Las Vegas, la société Samsung Display a pu exposer et présenter un nouvel écran utilisant la technologie d’affichage OLED pour smartphone. Sa particularité est d’être extrêmement lumineux pouvant atteindre 2000 cd/m², une première pour une telle dalle. Rappelons que les différences entre les écrans OLED et LCD sont la luminosité plus importante sur les deuxièmes que les premiers, ces derniers bénéficient, par contre, de noirs beaucoup plus profonds et donc d’un meilleur contraste. Samsung Display annonce ainsi avoir pu obtenir la certification UDR 1500 et UDR 2000 (Ultra Dynamic range) accordée par la société UL Solutions. Cela signifie que l’écran proposé par Samsung Display est capable d’offrir une luminosité de 1500 cd/m² mais aussi de 2000 cd/m². Les fabricants tentent de proposer des dalles toujours plus lumineuses afin qu’elles soient parfaitement visibles et lisibles en plein soleil à l’extérieur, par exemple tout en voulant conserver des contrastes les plus élevés possibles. En outre, cette caractéristique est d’autant plus importante pour les téléphones portables par rapport aux téléviseurs qui ont pour vocation à rester en intérieur.

Bientôt des smartphones avec des écrans extrêmement lumineux

Pour Hojung Lee, responsable de l’équipe de planification des produits pour la division des écrans de petite et moyenne taille chez Samsung Display : “La luminosité d'un écran est un facteur qui a une grande influence sur l'expérience client de la qualité d'image et des performances des smartphones”, et de poursuivre “Avec sa technologie distinctive et son expérience commerciale dans le domaine OLED, Samsung Display continuera à dominer le marché avec des produits différenciés basés sur une technologie orientée consommateur.” Samsung Display fournit des dalles OLED pour de très nombreux fabricants de téléphones. Nul doute que les nouveaux écrans développés par la société seront prochainement disponibles sur les différentes gammes.