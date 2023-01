Bon plan du moment : un forfait mobile 50 Go à 9,99 €/mois sans engagement et sans changement de prix !

Il est encore temps de bien commencer l’année en concrétisant une bonne résolution qui fera du bien à vos poches : changer de forfait mobile en profitant d’une offre vraiment avantageuse à petit prix. Pour cela, pas besoin de chercher loin ! Jusqu’au 31 janvier 2023, Syma Mobile accueille ses nouveaux abonnés avec son forfait Le Neuf à seulement 9,99€/mois pour 50 Go de data, sans engagement et sans prix qui change, même après 1 an !

De la data pas chère !

Cette année, la data internet en haut débit est plus accessible que jamais grâce à cette offre qui vous donne, chaque mois, droit à 50 Go en 4G/4G+ via le réseau de l’opérateur SFR. Où que vous soyez en France, vous pouvez donc rester connecté et profiter du haut débit pour faire des recherches, consulter vos emails, vous connecter aux réseaux sociaux ou encore streamer du contenu sur vos plateformes préférées.

Vous avez peur de dépasser le plafond octroyé et d’être facturé pour vos excès ? Aucun risque ! L’accès internet est en effet bloqué dès que vous atteignez les 50 Go. Cependant, si vous le souhaitez, une option vous permet de payer de la data supplémentaire par tranche de 20 Go.

Précisons par ailleurs que cette enveloppe contient une dotation mensuelle de 8 Go que vous pouvez utiliser depuis les DOM et les autres pays de l’UE. Pas besoin donc de souscrire un autre forfait mobile quand vous allez en vacances ou pour affaires dans ces destinations.

Des communications illimitées en France, mais aussi depuis l’étranger

Le Neuf de Syma Mobile est un forfait qui prend non seulement en compte vos besoins en data, mais aussi vos besoins en communication (appels, SMS et MMS).

Pour cela, il inclut l’illimité pour :

Vos appels vers tous les réseaux (fixes et mobiles) de France (métropole et DOM) depuis la France métropolitaine ;

(métropole et DOM) depuis la France métropolitaine ; Vos SMS et MMS depuis et vers les mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine ;

depuis et vers les mobiles de tous les réseaux de France métropolitaine ; Vos appels vers les numéros mobiles de tous les pays de l’U E, ainsi que vers les numéros fixes de 100 destinations à l’étranger depuis la France métropolitaine ;

E, ainsi que vers les numéros fixes de 100 destinations à l’étranger depuis la France métropolitaine ; Vos appels, SMS et MMS depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes zones et vers la France métropolitaine.

Attention ! Que ce soit pour les appels ou les messages, le nombre de destinataires différents autorisé est plafonné à 200. Au-delà, un surcoût est facturé.

Depuis ces mêmes destinations, vous bénéficiez aussi de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers ces zones, ainsi que vers les numéros de France métropolitaine. Pas besoin donc de souscrire un autre forfait pour vos voyages d’affaires ou vos vacances dans ces destinations.

Tarif fixe, sans engagement et sans changement

En plus de son prix très attractif, l’offre de Syma Mobile s’illustre par deux principaux atouts :

Le prix promotionnel est fixe : 9,99 €/mois, même après 1 an ;

Il s’agit d’un forfait sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier à tout moment.

Récap du forfait Le Neuf de Syma Mobile :