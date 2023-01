Bon plan : "Le Snow", le nouveau forfait mobile de YouPrice est en promo jusqu'au 4 février !

Tic tac, tic tac… Pour son lancement, le nouveau forfait YouPrice baptisé "Le Snow" est à prix givré jusqu'au 4 février seulement ! Moins d'un an après sa création, l'opérateur de réseau mobile virtuel entend décidément rester parmi les plus compétitifs du marché. LesMobiles.com vous dit tout sur cette offre à ne pas manquer !

Avec Le Snow, surfez tout schuss sur le web !

Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, YouPrice est une jeune pousse parmi les acteurs de la téléphonie mobile : l'opérateur virtuel français a commercialisé ses premières offres en mars 2022 seulement.

Et pourtant, le petit a déjà tout d'un grand ! Son point fort : il offre à ses abonnés la possibilité de choisir le réseau mobile qui leur convient le mieux, parmi Orange et SFR. De 500 Mo à 200 Go, YouPrice propose une gamme complète de 6 forfaits mobiles. Il y a forcément un forfait YouPrice qui répond à votre besoin !

"Le Snow" est un forfait ajustable de 80 Go à 120 Go, à partir de 9,99 €/mois. Ainsi, pour moins de 10 € mensuels, profitez d'une belle enveloppe data de 80 Go utilisable en France métropolitaine sur le réseau 4G/4G+ d'Orange ou de SFR (en fonction du choix fait lors de la souscription) et de jusqu'à 16 Go depuis l'Union européenne et les DOM (gigas décomptés de l'enveloppe globale). Et bien évidemment, appelez et envoyez des SMS et MMS sans compter dans l'Hexagone.

Le forfait mobile Le Snow de YouPrice, ce sont aussi 2 options qui valent le détour :

passez à la vitesse supérieure en optant pour la 5G pour seulement 5 € de plus par mois ;

boostez votre enveloppe data jusqu'à 100 Go pour 3 € supplémentaires (soit 12,99 €/mois), et jusqu'à 120 Go pour 5 € supplémentaires (soit 14,99 €/mois).

Le Snow, une version améliorée du forfait Le First de YouPrice, en série limitée

Ce nouveau forfait à petit prix, sans engagement et sans condition de durée, remplace l'un des best-sellers de l'opérateur mobile, le forfait Le First. La différence entre ces deux formules ? La data supplémentaire : en effet, avec Le First, il était possible d'augmenter son enveloppe jusqu'à 100 Go seulement, au prix du forfait 120 Go actuel, soit 14,99 €.

Vous êtes intéressé par ce bon plan ? Faites vite ! Sur la page de l'opérateur, le décompte est affiché et le temps s'égrène… Car Le Snow est en série limitée jusqu'au 4 février uniquement. Après cette date, il est fort probable que ce forfait givré disparaisse pour laisser à nouveau place à son prédécesseur !