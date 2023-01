Toutes les caractéristiques techniques, les visuels et les prix des Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra avant la présentation officielle

Le design des Galaxy S23 a légèrement évolué par rapport aux Galaxy S22. En effet, leur dos est nettement plus épuré, sans véritable îlot dans le coin, mais plutôt des capteurs qui semblent comme posés à l’arrière de l’appareil sans fioriture. Sans surprise, c’est le Galaxy S23 qui est le plus compact et le plus léger avec un poids de 167 grammes et des dimensions de 146,3x70,9 mm et un profil de 7,6 mm. C’est aussi la même épaisseur pour le Galaxy S23+. Ce dernier fait 157,8x76,2 mm pour un poids de 195 grammes. La version Galaxy S23 Ultra est plus imposante avec un poids de 233 grammes et des mesures de 163,4x78,1 mm et un profil de 8,9 mm.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour tout le monde

Les trois smartphones fonctionnent avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, une version spéciale du chipset du fondeur américain développé en collaboration avec Samsung. Il est associé à 8 Go de mémoire vive et une version 12 Go est proposée pour le Galaxy S23 Ultra. Ils sont dotés d’un minimum de 128 Go ou 256 Go. la version 128 Go du Galaxy S23 utiliserait la norme UFS 3.1 alors que toutes les autres seraient à la norme UFS 4.0, nettement plus rapide. La finition Ultra sera proposée avec 256, 512 Go ou 1 To, toujours sans possibilité d’insérer une carte mémoire pour étendre cette capacité. Ce dernier sera équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh pouvant se charger à 45 watts, sans fil ou proposer la charge inversée. Idem pour les deux autres, mais avec une capacité de 4700 mAh pour la version Plus et 3900 mAh pour le Galaxy S23 (charge maxi à 25 watts).

Ils sont tous les trois compatibles 5G, Wi-Fi 6E. Il est possible qu’ils soient déjà prêts pour le Wi-Fi 7 qui serait activable par une simple mise à jour logicielle. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Ils sont tous les trois protégés contre l’eau et la poussière, certifiés IP68.

Des écrans encore améliorés

Sans surprise aussi, c’est le Galaxy S23 Ultra qui offre l’écran le plus remarquable. Il s’agit d’une dalle AMOLED sur 6,8 pouces en diagonale avec les deux côtés incurvés. Il affiche une définition de 1440x3088 pixels avec une compatibilité HDR10+ pour les plateformes qui proposent ce format vidéo. Toujours pas de Dolby Vision, un format concurrent non soutenu par Samsung. On peut compter sur une fréquence de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, selon les besoins. L’écran du Galaxy S23+ fait 6,6 pouces affichant 1080x2340 pixels et pouvant faire varier sa fréquence entre 48 et 120 Hz. Pour le Galaxy S23, il faut compter sur une taille de 6,1 pouces en diagonale avec la même fréquence que la version Plus et toujours une compatibilité HDR10+. Notez que les trois écrans peuvent atteindre un pic de luminosité record de 1750 cd/m² ce qui en ferait les plus lumineux du marché. L’écran du Galaxy S23 Ultra est compatible avec le S Pen pour prendre des notes ou dessiner avec le stylet fourni avec le téléphone.

Des configurations photo plus poussées

Enfin, concernant les configurations photo, une partie où le constructeur est très attendu, les trois appareils ont de commun le capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, un Sony IMX564 contre un Sony IMX563 sur les Galaxy S22. Il peut faire des photos jusqu’à 120 degrés. Ils se partagent également l’un des capteurs de zoom, un 10 mégapixels Sony IMX754 (identique à celui installé derrière les Galaxy S22) stabilisé optiquement et proposant un zoom optique 3x. À ceux-là, les Galaxy S23 et Galaxy S23+ ajoutent un capteur principal Sony de 50 mégapixels stabilisé optiquement. Pour la version Galaxy S23 Ultra, on peut compter sur un capteur principal Samsung HP2 de 200 mégapixels stabilisé optiquement. En plus, il y a également un téléobjectif de 10 mégapixels, Sony IMX754 pour zoomer optiquement jusqu’à 10x. Enfin, pour les selfies, les trois téléphones sont équipés d’un capteur frontal de 12 mégapixels capable de filmer dans le format HDR10+.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S23 8+128 Go serait disponible pour 959 € alors que la version 8+256 Go serait proposée à 1019 €. Il faudrait compter sur un prix de 1219 € pour le Galaxy S23+ en 8+128 Go ou à 1339 € pour la configuration 8+256 Go. Enfin, le Galaxy S23 Ultra serait disponible pour des prix respectifs de 1419 €, 1599 € et 1839 € pour 256, 512 Go ou 1 To d’espace de stockage interne. Il reste maintenant à Samsung de confirmer ou d’infirmer ces informations lors de son événement Unpacked.