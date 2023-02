Samsung Galaxy Unpacked : voici comment suivre l'événement en direct ce mercredi 1er février

Depuis 2010, Samsung nous régale lors du Galaxy Unpacked, cette conférence annuelle suivie de par le monde, et dans laquelle sont présentées en avant-première toutes les nouveautés du géant sud-coréen. La prochaine grand-messe aura lieu ce mercredi 1er février à partir de 19 heures. Voici comment suivre l'événement et découvrir en direct les pépites que nous réserve Samsung pour 2023 !

Comment suivre le Samsung Galaxy Unpacked 2023 en direct ?

Pour ne rien rater de la présentation, deux possibilités s'offrent à vous : suivre la retransmission directement sur le site samsung.com ou depuis la chaîne YouTube du constructeur.

Tenez-vous prêt : démarrage mercredi 1er février dès 19 h, heure française, pour cette conférence qui aura lieu cette année à San Francisco. Si l'inscription préalable n'est pas obligatoire, la rédaction de LesMobiles.com vous le conseille toutefois : à la clé, Samsung vous promet une offre privilège, qu'il serait bien dommage de rater ! D'autant que d'après nos informations, le constructeur devrait proposer ses nouveautés en pré-commande dès le lendemain et jusqu'au 8 février seulement.

Que nous réserve Samsung pour cet événement ?

À chaque conférence Unpacked, son lot de surprises ! En août dernier, l'événement avait révélé les objets connectés Galaxy Buds2 Pro et Galaxy Watch5 Pro, ainsi que les gammes de smartphones pliables Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4.

Bien évidemment, la mouture 2023 sera l'occasion de présenter les nouveaux venus de la gamme Galaxy S : les smartphones Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra. On peut également s'attendre à ce que soit présenté le Galaxy Book 3, le nouveau PC portable du fabricant aux allures de MacBook.

En revanche, il est peu probable que la gamme Galaxy Tab S9 fasse son apparition, pas plus que le Samsung Galaxy Tab Fold. En effet, leur lancement aurait été repoussé à fin 2023, voire début 2024. Même chose pour les Galaxy Z Fold et le Galaxy Z Flip, qui bénéficient généralement de leur événement dédié.

Quoi qu'il en soit, Samsung sait ménager le suspense avec cette phrase d'accroche qui met l'eau à la bouche : "Le meilleur de la photo arrive…"