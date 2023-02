Xiaomi Redmi Note 10 Pro: Cet excellent rapport qualité-prix est en soldes chez Amazon (30%)

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est en réduction chez Amazon ! Les soldes ne sont pas finies et Amazon continue de casser les prix de certaines références. C'est le cas aujourd'hui du Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui profite de 30% de réduction et devient une excellente opportunité pour profiter d'un très bon rapport qualité-prix à prix réduit !

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un smartphone moyen de gamme sorti en 2021 par Xiaomi. Ce smartphone possède un excellent rapport qualité-prix, pour son prix il possède une très belle fiche technique :

Un excellent écran Amoled 120Hz de 6,67 pouces digne des smartphones haut de gamme

digne des smartphones haut de gamme Une puce Snapdragon 732G accompagnée de 6Go de RAM

4 capteurs photos dont un de 108 Mpx , filme en 4K

, filme en 4K Une énorme batterie de 5020 mAh et la charge rapide

Il possède toutes les qualités requises pour être un très bon allié du quotidien et pour utiliser votre smartphone normalement. Ce n'est pas le plus puissant mais il accomplira parfaitement sa mission. Dernièrement au prix de 299€, il est aujourd'hui à seulement 209,47€ chez Amazon soit 30% de réduction !

Quel look pour le nouveau Xiaomi ?

Le Redmi Note 10 Pro est disponible en trois coloris différents : Bleu Glacier, Bronze Dégradé et Gris Onyx. Il pèse 193 g et a pour dimensions 164x76, 5x8, 1mm mm. Pour ce qui est de la connectique, il dispose d'un port jack et d'un port type-C 2.0. Cet appareil est dual SIM (Nano). L'écran Amoled du Redmi Note 10 Pro, smartphone de Xiaomi, est équipé d'une dalle avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 2400 X 1080 px de définition et 6,67 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Cinq objectifs photo pour ce Redmi Note 10 Pro

Le Redmi Note 10 Pro embarque cinq modules photos, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal propose une résolution de 108 Mpx et une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière se caractérise quant à lui par une résolution de 8 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le troisième objectif arrière possède 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière intègre, lui, une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant est doté pour sa part de 16 Mpx de résolution. Le Redmi Note 10 Pro vous permettra par ailleurs de filmer vos clips vidéo en 4K.

Un téléphone avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Ce portable est doté de la puce Snapdragon 732G. Elle est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz ainsi que d'une puce graphique Qualcomm Adreno 618. La RAM de cette puce est de 6 Go. Sur le plan de la connectivité et du réseau, l'appareil est équipé de la 4G, du HSPA 3G+ et du GSM 2G. L'appareil utilise la version Android 11. Sa batterie de 5 020 mAh de capacité se recharge avec la charge rapide (33 W).