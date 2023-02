Top affaire : votre forfait mobile 100Go en promotion à 10.99€ par mois !

Parmi les MVNO les plus attractifs et les plus en vue de ce début 2023, Syma Mobile figure en bonne place avec ses excellents forfaits sans engagement à petits prix incluant les appels en illimité vers de nombreux pays à l’international. Au nombre de ces offres particulièrement bonnes pour le portefeuille, il y a notamment le forfait mobile Le Dix, un package bien ficelé, avec un max de data et de services téléphoniques ; le tout pour moins de 11 € !

Un forfait idéal pour les ultra-connectés

Avec son forfait Le Dix, Syma Mobile s’adresse tout particulièrement aux utilisateurs qui ont besoin d’être connectés à plein temps. Grâce à sa dotation mensuelle de 100 Go en haut débit, il permet en effet de streamer du contenu audio et vidéo tous les jours, de télécharger des films et même de jouer en ligne. Vous profitez, pour cela, de l’excellente qualité du réseau SFR dans toute la France métropolitaine.

En cas d’épuisement des 100 Go, l’accès internet est automatiquement bloqué jusqu’à la prochaine facturation afin d’éviter le hors-forfait. Cependant, en cas de besoin, la possibilité vous est offerte d’ajouter une recharge de 5 ou 10 Go supplémentaire.

Et si vous résidez dans une zone couverte par la 5G de l’opérateur, vous pouvez également profiter d’une connexion internet encore plus rapide en activant l’option 5G à 5€ !

L’illimité vers toute France métropolitaine, ainsi que vers l’international

Avec ce forfait mobile, ne réfléchissez plus avant d’appeler ou d’envoyer des messages à vos proches. Le Dix de Syma Mobile prend en effet en compte, en illimité, vos appels, SMS et MMS vers les numéros de France métropolitaine, peu importe le réseau sur lequel est le destinataire.

De plus, si vous avez des proches à l’étranger, ce forfait vous permettra de faire encore plus d’économie car il couvre également en illimité, vos appels vers les numéros fixes et mobiles de toute l’Union Européenne, ainsi que vers les fixes de 100 destinations étrangères. Parmi celles-ci, figurent des pays d’Asie, d’Amérique, d’Afrique et d’Océanie.

Faites des économies, même pendant vos voyages

Vous programmez des vacances, un voyage d’affaires ou encore une visite à un proche qui réside au sein de l’UE ou dans les DOM ? Ne vous en faites pas pour vos besoins en Internet et en communications téléphoniques une fois sur place !

Le forfait Le Dix de Syma Mobile couvre en effet, en illimité, vos appels, SMS et MMS vers les numéros de ces destinations quand vous êtes sur place. De plus, il intègre une dotation mensuelle de 10 Go (déduits des 100 Go) qui vous permet de vous connecter en haut débit pendant votre séjour.



Récapitulatif forfait Le Dix de Syma Mobile :