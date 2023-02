Xiaomi Redmi Note 11 : Le rapport qualité-prix imbattable, il est à 174€ avec ce code promo !

Le Xiaomi Redmi Note 11 est un smartphone d'entrée de gamme sorti en fin 2021. Ce téléphone Xiaomi possède de bonnes qualités en plus de son prix bas :

Un grand écran AMOLED de 6,43 pouces, Full HD+ et 90Hz

de 6,43 pouces, Full HD+ et 90Hz Une puissance correcte avec sa puce Snapdragon 680 et ses 4Go de RAM

et ses 4Go de RAM Un triple capteur photo arrière de 50 Mpx

Une énorme batterie de 5000 mAh

Ce smartphone possède ce qu'il faut pour être un bon smartphone pour le quotidien. Si vous avez une utilisation classique et peu intensive de votre smartphone alors le Xiaomi Redmi Note 11 est idéal pour vous ! Son prix est également un argument important, surtout aujourd'hui ! Sorti au prix de 249€, il est actuellement à 174€ chez Rakuten avec le code RAKUTEN15. Profitez de la livraison gratuite et rapide et de la garantie de 2 ans avec le marchand InnoMall.

Look du Redmi Note 11

Trois coloris différents sont proposés pour le Redmi Note 11 : Noir, bleu et violet. Il pèse 179 g et mesure 159,87 x 73,87 x 8,09 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP53, une protection contre les dépôts de poussière et l'eau. Pour ce qui est de la connectique, il comprend un port jack et un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Au niveau de l'écran, le Redmi Note 11, smartphone de Xiaomi, est doté d'une dalle Amoled avec 6,43 pouces de diagonale, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale et d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Performances et autonomie du Xiaomi Redmi Note 11

Le mobile embarque une puce Snapdragon 680. Elle est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. L'appareil a également une puce graphique Adreno 610. Du point de vue RAM, ce dernier est épaulé par 4 Go. Sur le plan connectivité et réseau, le portable propose la 4G ainsi que le wifi 5 (ac). L'appareil utilise Android 11. Côté endurance, il embarque une batterie d'une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide (33 W).

Que nous promet ce Xiaomi côté photo ?

Voilà quelques infos qui intéresseront les amateurs de photographie : le Redmi Note 11 embarque cinq objectifs, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière se caractérise par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière possède, lui, une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière intègre pour sa part 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f2. 4. En ce qui concerne le seul objectif frontal, il propose 13 Mpx de résolution. Ce mobile embarque un stabilisateur électronique. Le Redmi Note 11 vous permettra aussi d'éditer ou filmer vos vidéos en 1080p.