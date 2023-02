Samsung Galaxy A53 5G : Cet excellent smartphone milieu de gamme est au meilleur prix chez Amazon !

Le Samsung Galaxy A53 5G est un smartphone milieu de gamme sorti par Samsung en Mars 2022. Après un an, ce smartphone reste toujours l'un des plus vendus du marché, grâce à son rapport qualité-prix incroyable. En effet pour moins de 400€ vous avez accès à un smartphone puissant, design et polyvalent. Sa fiche technique est très complète :

Écran Super AMOLED de 6,5 pouces , 120Hz, FULL HD+

, 120Hz, FULL HD+ La puce Exynos 1280 accompagnée de 6Go de RAM

Une grande autonomie de 5000 mAh et la charge rapide à 25W

et la charge rapide à 25W Filme en 4K grâce à son capteur de 64 Mpx

Un équipement digne des plus grands, dans un smartphone design et agréable, la recette du succès chez Samsung. Sorti au prix de 429€, il est actuellement à seulement 337€ chez Amazon ! Une très bonne affaire pour se procurer ce smartphone qui ne vous décevra pas !

Look de ce Galaxy A53 5G

Le Galaxy A53 5G se décline en quatre couleurs différentes (noir, blanc, bleu et rose). Il a un poids de 189g et a pour dimensions 159.6mm x 74.8mmx 8.1mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67, une assurance contre les poussières et l'eau. Au niveau des connecteurs, il inclut un port USB Type-C 2.0. Vous pourrez utiliser les cartes nano SIM sur votre mobile. L'écran Super AMOLED du Galaxy A53 5G, smartphone de Samsung, possède une diagonale de 6,5 pouces, 120Hz de taux de rafraîchissement et 2400 X 1080 de définition. À noter que l'écran est par ailleurs équipé d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Quelles performances et endurance pour ce Samsung ?

La puce Exynos 1280 est appuyée par une RAM de 6Go. Cette puce est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 ainsi que d'une puce graphique Mali G68 MC4. D'un point de vue du réseau et de la connectivité, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). Le portable utilise Android 12. Sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh se recharge avec la charge rapide (25X).

Photo et vidéo du A53 5G

Sur le plan de l'appareil photo, cinq objectifs sont présents sur le Galaxy A53 5G, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal est doté de 64Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Quant au deuxième objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 12Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière propose, lui, 5Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière est doté quant à lui d'une résolution de 5Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant intègre pour sa part 32Mpx de résolution. Du côté des vidéos, le mobile est capable de capturer en 4K. Un stabilisateur optique vous assurera la qualité de vos photos.