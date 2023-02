Promotion iPhone 14 : Il est au prix le plus bas grâce à ce code promo, économisez 190€ chez ce marchand !

L'iPhone 14 est au prix le plus bas depuis sa sortie ! Ce site casse complètement le prix du dernier smartphone d'Apple et vous fait bénéficier de 200€ de réduction ! Sur un iPhone aussi récent, c'est du jamais-vu !

L'iPhone 14 est le dernier smartphone haut de gamme sorti par Apple en fin d'année 2022. Ce smartphone premium profite du meilleur de la technologie d'Apple dans un format assez compact et design. Ce smartphone bénéficie d'une très belle fiche technique avec :

Un écran Super Retina de 6,1 pouces avec une très bonne luminosité

de 6,1 pouces avec une très bonne luminosité Une puce A15 Bionic puissante permettant une utilisation intensive du smartphone

permettant une utilisation intensive du smartphone Des très bons capteurs photos pour des photos réussies de jour comme de nuit

pour des photos réussies de jour comme de nuit Une autonomie d'une journée complète en utilisation courante

Un iPhone plutôt réussi, mais qui ne se vend pas aussi bien que prévu, surtout en Asie ce qui permet de retrouver de belles promotions sur Rakuten ! En effet, ce marchand casse le prix du dernier iPhone pour le faire passer de 1019€ à seulement 829,99€ ! Pour profiter de cette offre utilisez le code promo : CR30 afin de bénéficier de ce prix cassé !

Design et écran

L'iPhone 14 est disponible en cinq coloris différents, le Noir, le Blanc, le Violet, le Bleu et le Rouge. Il pèse 172 g et mesure 146,7 x 71,5 x 7,8 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre la poussière et l'eau. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Ce portable peut embarquer une carte nano SIM + eSIM. L'écran OLED Super Retina de l'iPhone 14, smartphone d'Apple, est doté d'une diagonale de 6,1 pouces, de 2532 X 1170 px de définition et de 60 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un capteur d'empreintes digitales.

Photo et vidéo

Voici quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : l'iPhone 14 embarque trois modules photos, deux modules arrière et un module frontal pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/1.5. Le second objectif arrière intègre quant à lui 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, l'objectif avant est doté d'une résolution de 12 Mpx. Cet appareil embarque un stabilisateur optique. L'iPhone 14 vous permettra aussi d'éditer ou réaliser des clips vidéo en 4K@60 IPS.

Performances et autonomie

Quant aux performances, le mobile a une puce A15 Bionic. Elle est également équipée d'un processeur 6 cœurs ainsi que d'une puce graphique Apple GPU. La RAM de cette dernière est de 4 Go. Du point de vue connectivité et réseau, l'appareil est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6 (ax). La version iOS 16 est installée sur le portable. Sa batterie de 3 279 mAh de capacité est compatible avec la charge rapide 20 W.