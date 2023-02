Xiaomi 11T Pro: 41% de réduction sur ce smartphone haut de gamme, ce marchand casse le prix du 256 Go !

Une excellente opportunité s'offre à vous avec cette promotion sur le Xiaomi 11T Pro ! Ce smartphone premium sorti par Xiaomi en fin 2021 reste encore très compétitif en 2023 grâce à sa très belle fiche technique :

Grand écran AMOLED de 6,67 pouces , Full HD, 120 Hz, digne des meilleurs smartphone actuels

, Full HD, 120 Hz, digne des meilleurs smartphone actuels Une énorme puissance avec la puce Snapdragon 888 accompagnée de 8Go de RAM

Un immense capteur de 108 Mpx à l'arrière

à l'arrière 256 Go de stockage pour stocker vos photos ultra haute définition et vos vidéos en 8K

pour stocker vos photos ultra haute définition et vos vidéos en Une batterie immense de 5000 mAh et l'hyper-charge de 120W pour une charge complète en 17 minutes !

Peu de smartphones peuvent se vanter de posséder une meilleure fiche technique pour le prix actuel du Xiaomi 11T Pro. Sorti au prix de 699€, il est actuellement à 407€ soit 41% de réduction ! Ce produit est livré gratuitement et rapidement grâce à ce vendeur français ayant une moyenne de 4,9/5 chez Rakuten.

Apparence du Xiaomi 11T Pro

Le 11T Pro se décline en trois coloris différents : blanc lunaire, bleu céleste et gris comète. Il a un poids de 204 g et mesure 164,1 x 76,9 x 8,8 mm. Quant à la connectique, il inclut un port USB Type-C 2.0. Cet appareil peut embarquer une carte nano SIM. Le smartphone 11T Pro possède un écran AMOLED d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 6,67 pouces de diagonale et de 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est aussi doté d'un système de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

La puce Snapdragon 888 est appuyée par une RAM de 8 Go. Ce SoC est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 660. Sur le plan connectivité et réseau, le portable intègre la 5G ainsi que le wifi 6. Android 11 est installé sur le mobile. Il est alimenté par une batterie d'une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide (120 W).

Un appareil photo avec quatre objectifs

Quatre objectifs sont présents sur le 11T Pro pour vos photos et vidéos, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal propose une résolution de 108 Mpx et une ouverture relative de f/1.75. Quant à lui, le deuxième objectif arrière se caractérise par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière est doté pour sa part de 5 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif frontal se caractérise, lui, par une résolution de 16 Mpx. Réalisez vos clips vidéo en 8K.