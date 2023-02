Promos B&You : trois forfaits sans engagement à partir de 6,99€/mois sur le réseau Bouygues Telecom

Connaissez-vous B&You, la filiale de forfait pas cher de Bouygues Telecom ? En ce moment, l'opérateur vous offre trois promos pour profiter d'un forfait mobile sans engagement. Avec des tarifs à partir de 6,99€ et des enveloppes data allant jusqu’à 200Go, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets ! Vous voulez en découvrir davantage ? On vous dit tout dans notre article.

Le forfait 1Go à 6€99 par mois : un prix mini sans engagement

Avez-vous besoin de peu de données chaque mois ? Alors, B&You a une excellente offre pour vous ! Le forfait 1 Go est le moins cher de la gamme. Proposé à seulement 6,99€/mois, il inclut des appels, des SMS et des MMS illimités en France métropolitaine et 1Go d'internet utilisable en Europe et dans les DOM. Vous pouvez utiliser votre téléphone en toute sérénité, que ce soit en métropole, depuis les départements d'Outre-Mer ou depuis l'UE. Que demander de plus ?

Besoin de data ? Optez pour le forfait B&You 160Go !

Avec ce forfait mobile 160 Go à 15,99€/mois sans engagement, Bouygues Telecom frappe très fort ! Ce forfait pas cher permet de profiter d’une belle enveloppe data de 160Go dont 30Go sont utilisables en Europe et dans DOM. Idéal pour regarder des films en très haute qualité ou pour partager la connexion de votre smartphone. Et comme si ce n’était pas suffisant, les appels & SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine ! La vitesse 5G vous est proposée en option à seulement 3€ par mois.

Le forfait 200 Go à 19€99/mois : l’une des meilleures offres sans engagement du moment !

Profitez de la qualité du réseau de Bouygues Telecom et d’une belle enveloppe de 200Go d'internet pour surfer en toute tranquillité sur votre smartphone en 4G ou encore en 5G en ajoutant l'option à 3€. Ce forfait est sans engagement, cela veut dire que vous pouvez le résilier à n’importe quel moment. Pas besoin d’attendre la fin de la première année !