Google Pixel 6a: Boulanger propose cet excellent smartphone milieu de gamme à prix cassé grâce à ce code promo !

Le Google Pixel 6a est un smartphone doté d'un excellent rapport qualité-prix qui profite de belles promotions actuellement. Son prix le plus bas est actuellement chez Rakuten sur la boutique officielle de Boulanger. Vous allez pouvoir le retirer en magasin avec un prix plus bas que celui dans les rayons, pas mal non ?

Le Google Pixel 6a est un smartphone milieu de gamme sorti par Google en mai 2022. Ce smartphone de moins d'un an, c'est vite imposé sur le marché grâce à son excellent rapport qualité/prix. En effet, pour un prix à sa sortie de 459€ vous pouviez profiter d'une fiche technique très convenable :

Ecran AMOLED de 90Hz , 6,1 pouces

, 6,1 pouces Puce Google Tensor , puissante et 5G

, puissante et 5G Double capteur photo de grande qualité

Filme en 4K

Une autonomie convenable avec sa batterie de 4306 mAh

Pour un smartphone à moins de 500€, c'est correct, mais pour son prix actuel, c'est très compétitif ! En effet, il est actuellement proposé à 325,90€ avec la promotion Rakuten couplée aux 10€ de réduction du code promo : CR10. Cela vous permet d'avoir votre Pixel 6a à 325,90€ en retrait 2h chez Boulanger. Ce qui est moins cher que si vous alliez le chercher dans le rayon (349€), elle est belle la vie non ?

Design de ce Pixel 6a

Le Pixel 6a est proposé à l'achat en trois coloris différents, le noir, le blanc et le vert. Il pèse 178 g et a pour dimensions 152,2 x 71,8 x 8,9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP67 : il est protégé contre les poussières et peut résister à l'eau. Sur le plan de la connectique, il dispose d'un port USB Type-C 3.1. Deux cartes nano SIM + eSIM peuvent être embarquées. Le smartphone Pixel 6a propose un écran AMOLED avec 2400 X 1080 px de définition, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et 6,1 pouces de diagonale. À noter que l'écran est aussi équipé d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Trois objectifs photo pour ce Google

Voici quelques informations qui intéresseront les amateurs de photographie : trois modules photos sont présents sur le Pixel 6a, deux modules arrière et un module frontal pour prendre vos plus beaux selfies. L'objectif principal est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.7. Concernant le second objectif arrière, il possède une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le seul objectif avant intègre pour sa part 8 Mpx de résolution. Un stabilisateur optique vous assurera des photos de qualité. Du côté des clips vidéo, l'appareil est capable d'enregistrer en 4K@60 IPS.

Quelle endurance et quelles performances pour ce Pixel 6a

Sous le capot, le mobile embarque la puce Tensor. Elle possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. L'appareil est également doté d'une puce graphique Mali G78 MP20. La RAM de ce dernier est de 6 Go. D'un point de vue connectivité et réseau, le portable est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6E. L'appareil utilise Android 12. Sa batterie d'une capacité de 4 410 mAh se recharge avec la charge rapide 18 W.