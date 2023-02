Samsung Galaxy S23 Séries : Derniers jours pour profiter de l'offre de lancement avec des remises exceptionnelles !

Profitez d'une belle promo sur votre Galaxy S23 et doublez votre stockage !

Pendant encore 2 jours seulement, Samsung vous incite à faire le plein de mémoire en vous permettant de doubler la capacité de stockage de votre nouveau Galaxy S23, pour le prix de la version inférieure. La promo est donc valable uniquement sur le modèle 256 Go pour le S23, sur le modèle 512 Go pour le S23+ et sur les modèles 512 Go et 1 To pour le S23 Ultra.

Concrètement :

le Samsung Galaxy S23 256 Go est proposé au prix promo de 959 € au lieu de 1 019 € (soit 60 € de remise), ce qui correspond au prix officiel du Galaxy S23 128 Go ;

(soit 60 € de remise), ce qui correspond au prix officiel du Galaxy S23 128 Go ; le Samsung Galaxy S23+ 512 Go est affiché à 1 219 € (prix habituel du modèle 256 Go) au lieu de 1 339 €, soit 120 € de remise ;

; coté S23 Ultra, le constructeur vous offre 180 € de remise sur son modèle 512 Go (affiché à 1 419 € au lieu de 1 599 €) et pas moins de 240 € de remise sur le modèle 1 To (vendu 1 599 € au lieu de 1 839 €).

Notons par ailleurs qu'il est possible d'opter pour le programme Samsung Rent+ qui permet de louer son smartphone. Si c'est votre souhait, vous profiterez également de prix remisés sur le montant de votre mensualité en souscrivant au plus tard le 16 février.

Et ce n'est pas tout ! Si c'est votre premier achat sur le site Samsung, vous bénéficiez de 5 % de remise supplémentaire !

Obtenez 150 € de bonus supplémentaire grâce à la reprise de votre ancien appareil

Cerise sur le gâteau : Samsung récompense les fidèles de la marque, en leur proposant 150 € de bonus sur la valeur de reprise de leur ancien appareil Samsung (smartphone ou tablette). Par exemple, pour un ancien Galaxy S20 4G repris 160 € par le constructeur, bénéficiez de 150 € supplémentaires, soit une reprise d'un montant total de 310 € !

Pour en profiter, c'est très simple : estimez la valeur de votre bien directement en ligne sur le site Samsung.com. Après estimation, la remise s’appliquera immédiatement au moment du paiement de votre commande. À réception de votre nouveau Galaxy S23, renvoyez votre ancien téléphone ou tablette gratuitement grâce à l'étiquette prépayée.

Vous avez encore besoin d'être convaincu ? Samsung vous offre également 1 an d'assurance Samsung Care+ pour vous protéger de tout pépin. Profitez ainsi de votre nouveau bijou en toute sérénité !