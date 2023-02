Samsung Galaxy S23 : Il vient de sortir, mais ce marchand casse déjà le prix de la version 256Go !

Le Samsung Galaxy S23 vient de sortir, mais il est déjà en réduction chez ce marchand habitué des réductions chocs sur les meilleurs smartphones. Le dernier Samsung bénéficie d'un excellente fiche technique dans un design épuré qui saura plaire à toutes et tous. Son design fin cache un châssis renforcé en aluminium pour qu'il résiste aux maladroits, idem pour son écran AMOLED de 6,1 pouces qui résiste aux chutes de 2 mètres de haut. A l'intérieur, le S23 profite de la puce la plus puissante sur le marché, la Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Son équipement photo est digne de son rang et permet de filmer en 8K. Sorti au prix de 1019€ pour sa version 256Go, Rakuten casse son prix pour le faire passer à 859€, une promotion incroyable pour un smartphone aussi récent !

Design et écran

Le Galaxy S23 se décline en quatre coloris différents, la Crème, le Noir, le Vert et la Lavande. Il a un poids de 167 g et a pour dimensions 167x70, 9x7, 6mm mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une assurance contre la poussière et peut résister à l'eau. Du côté des connecteurs, il comporte un port USB Type-C 3.2. Cet appareil n'accepte que les cartes nano SIM. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Galaxy S23 est équipé d'une dalle Amoled avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 6,1 pouces de diagonale et 2340 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Que nous offre ce Galaxy S23 côté appareil photo ?

Pour les passionnés de photographie, le Galaxy S23 propose quatre objectifs, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière possède, lui, une résolution de 10 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. En ce qui concerne l'objectif avant, il intègre 12 Mpx de résolution. Enregistrez des clips vidéo en 8K@30 fps.

Quelles performances et quelle endurance pour le dernier Samsung

La puce Snapdragon 8 Gen 2 est appuyée par une RAM de 8 Go. Cette puce est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz ainsi que d'une puce graphique Qualcomm Adreno 740. Sur le plan de la connectivité et du réseau, l'appareil possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6E. La version Android 13 est installée sur le mobile. Il est alimenté par une batterie d'une capacité de 3 900 mAh. Pour charger votre portable en un rien de temps, vous pouvez compter sur la charge rapide 25 W et la charge sans fil.