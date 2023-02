MWC 2023 : Lenovo nous montre son concept de smartphone enroulable

Avec l’arrivée des écrans OLED flexibles ou pOLED, les possibilités d’intégration semblent infinies. En effet, plusieurs divisions de recherche et de développement s’activent pour proposer des formats toujours plus innovants. Si le smartphone pliant est maintenant une chose relativement établie même si le principe a encore du mal à se démocratiser, peut-être la faute à des prix encore élevé. Pour autant, cela n’arrête pas les ingénieurs et les designers dans leurs efforts de trouver des solutions aussi compactes qu’ergonomiques. Le nouveau concept de smartphone enroulable présenté par Lenovo semble répondre exactement à ce type de problématique. En effet, il s’agit d’un appareil qui présente un écran de 4 pouces dans son format le plus compact et le plus courant. En cas de besoin, l’écran qui occupe toute la façade de l’appareil mais qui vient également en faire le tour par le bas et se terminer à l’arrière, a la capacité de se dérouler mais aussi de s’enrouler au sein d’un mécanisme original.

Une fois totalement déployé, la surface d’affichage est de 6,5 pouces, soit autant d’un écran d’un smartphone conventionnel.

Un double appui sur l’un des boutons disponible sur l’une des profils et le tour est joué, dans un sens comme dans l’autre.

Pour le MWC 2023, Lenovo a pu nous montrer un prototype de l’appareil. Celui propose un design donc très original avec une surface d’affichage qui enveloppe le téléphone. L’ergonomie a l’air tout à fait satisfaisant.

L’écran s’enroule ou se déroule à l’envi ou selon les applications en cours d’utilisation. Le téléphone n’oublie pas d’embarquer des capteurs d’appareil photo. Il est ainsi très facile de prendre des selfies, en cadrant grâce à la partie arrière de l’écran.

Démo live du #concept d'un smartphone déroulant @Lenovo déjà montré lors du #LenovoTechWorld22 avec un écran de 4" qui passe à 6,5" si besoin, la surface d'affichage fait le tour de l'appareil par le bas. #MWC23 #MWC2023 @Moto https://t.co/ZyJRILKJLT pic.twitter.com/RUQGzsbUOt — Sylvain Pichot (@SylvainPichot) February 26, 2023



Comme les autres concepts et prototypes, il n’est pas certain que la société Lenovo, pour la marque Motorola, commercialise un jour ce type de mobile. En effet, il faut que celui-ci soit largement testé et surtout approuvé par un panel d’utilisateurs et, surtout que le mécanisme soit assez solide pour résister à une utilisation « normale ». Entre les modèles pliants qui sont aujourd’hui une réalité même s’ils sont encore peu nombreux sur le marché, et les prototypes enroulables proposés notamment par Oppo ou encore TCL, par exemple, aussi en train d’étudier de tels formats, nous verrons de quoi l’avenir sera fait mais en tout cas, il est toujours intéressant de voir ce dont sont capables les designers et les ingénieurs pour nous permettre d’emporter avec nous toujours plus de possibilités d’interactivité, de multimédia, de communication et bien d’autres activités.