MWC 2023 : Nokia C22, Nokia C32 et Nokia G22, trois smartphones d’entrée de gamme avec une pensée écolo

La société HMD Global, détentrice de la licence d’exploitation pour la marque Nokia vient d’annoncer la commercialisation de trois nouveaux smartphones d’entrée de gamme. Il s’agit des Nokia C22, Nokia C32 et Nokia G22 proposant une grande autonomie et une certaine durabilité, selon son fabricant. En voici tous les détails.

Nokia va profiter du salon du Mobile World Congress qui se déroule à Barcelone pour exposer ses trois nouveaux smartphones. Il s’agit des Nokia C22, Nokia C32 et Nokia G22. Pour l’occasion, HMG Global annonce le début de la fabrication de ses produits en Europe. Le Nokia G22 a été pensé pour être facilement réparable. La marque a ainsi collaboré avec iFixit, la communauté de réparateurs pour que chacun puisse accéder à des guides de réparation et à des pièces détachées abordables afin de remplacer un écran qui serait endommagé, un port USB-C déformé ou pour changer la batterie. L’appareil est doté d’une coque arrière en plastique 100% recyclé. Il est livré avec 3 ans de mises à jour de sécurité, 2 ans de mises à jour du système et 3 ans de garantie.

Quelle fiche technique pour le Nokia G22 ?

Techniquement, le smartphone Nokia G22 est animé par une puce Unisoc T606 avec 4 Go de mémoire vive et 2 Go de RAM virtuelle supplémentaires, le cas échéant. Il embarque une batterie facilement changeable d’une capacité de 5050 mAh supportant la charge rapide 20 watts. Il est doté d’un écran LCD de 6,5 pouces affichant une définition de 720x1600 pixels avec une fréquence maximale de 90 Hz. L’appareil est compatible 4G et Wi-Fi 5. Il supporte la technologie NFC et propose un lecteur d’empreinte digitale sur le profil. Le Nokia G22 est certifié IP52 pouvant ainsi résister à des éclaboussures. Au dos, il y a trois capteurs photo avec un module principal de 50 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels, l’un s’occupant des prises de vue en mode macro et l’autre de l’optimisation des portraits.

Le Nokia mesure 165x76,2 mm pour un profil de 8,48 mm et un poids de 196 grammes. Il est commercialisé en gris ou bleu avec deux configurations de 4+64 Go ou 4+128 Go pour un prix de départ à 179 €. Des kits d’adaptation à domicile pour le Nokia G22 sont disponibles pour 5 € sur iFixit.com. Les pièces de rechange sont disponibles sur iFixit.com au prix moyen global de 49,99 €, la batterie à 29,99 €, et le port de charge à 29,95 €.

Des configurations très similaires pour les Nokia C22 et Nokia C32

Le Nokia C32 et le Nokia C22 ont beaucoup de similitudes. Ils ont exactement les mêmes dimensions. Le Nokia C22 fait 190 grammes contre 199 grammes pour le Nokia C32. Les deux sont animés par la même puce Unisoc 9863A1 avec 2 ou 3 Go de mémoire vive sans compter les 2 Go de RAM virtuelle supplémentaires, si nécessaire, pour le Nokia C22 et avec 3 ou 4 Go de RAM + 3 Go de mémoire vive virtuelle supplémentaire.



Nokia C22

Les deux smartphones proposent 64 Go de mémoire de stockage avec la possibilité d’insérer une carte mémoire. Ils embarquent une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 10 watts. Leurs écrans sont identiques. Il s’agit d’une dalle LCD sur 6,5 pouces avec une définition de 720x1600 pixels et une fréquence de 60 Hz. Les mobiles sont compatibles 4G, NFC, Bluetooth et Wi-Fi 5. Le Nokia C22 a un lecteur d’empreinte digitale dans le dos alors qu’il est installé au niveau du bouton de mise en veille sur le Nokia C32. Les deux sont certifiés IP52 donc pouvant résister à des éclaboussures.

Outre la capacité de mémoire vive, différente entre les deux smartphones, ils proposent des configurations photo distinctes. Ainsi, le Nokia C22 a un capteur principal de 13 mégapixels avec autofocus associé à un capteur de 2 mégapixels pour les prises de vue en mode macro. C’est aussi le cas sur le Nokia C32, mais avec, cette fois-ci, un capteur principal de 50 mégapixels avec autofocus. Les deux sont dotés d’un capteur à selfie, à l’avant, abrité par une encoche, de 8 mégapixels, comme sur le Nokia G22.

Le Nokia C32 est décliné en marron, vert ou rose pour un prix de 149 € pour la version 4+64 Go. Comptez sur un prix de 129 € pour le Nokia C22 avec 2+64 Go.