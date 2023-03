Samsung Galaxy A53 5G: 100€ d'économies sur cet excellent rapport qualité-prix !

C'est l'un des meilleurs rapport qualité-prix actuellement, surtout avec cette promotion ! Le Samsung Galaxy A53 5G bénéfice d'un très bonne fiche technique :

Ecran Amoled 6,5 Pouces Full HD+

Puce Exynos compatible 5G accompagnée de 6Go de RAM

5 capteurs photos pour une grande polyvalence

Une solide autonomie avec sa batterie de 5000 mAh

Un telle fiche technique couplée à un prix restreint et vous obtenez un des best-sellers de 2022. Sorti au prix de 429€, sa version 128Go passe aujourd'hui à 319,59€ grâce au code LIN10100 chez ce marchand !

Design et écran

Quatre coloris différents sont proposés pour le Galaxy A53 5G, le noir, le blanc, le bleu et le rose. Il a un poids de 189 g et a pour dimensions 159.6 x 74.8 x 8.1 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP67 : il présente une assurance contre la poussière et peut résister jusqu'à une demi-heure d'immersion. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Au niveau de l'écran, le Galaxy A53 5G, smartphone de Samsung, possède une dalle Super AMOLED avec une diagonale de 6,5 pouces, 120 Hz de taux de rafraîchissement et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est également équipé d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier et d'un système de reconnaissance faciale.

Photo et vidéo

Cinq objectifs sont présents sur le Galaxy A53 5G pour vos photos et vidéos, quatre à l'arrière et un module frontal. L'objectif principal est doté de 64 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière propose pour sa part une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Au niveau du troisième objectif arrière, il intègre 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 5 Mpx et par une ouverture relative de f2. 4. Quant à lui, l'objectif avant est doté de 32 Mpx de résolution. Du côté des clips vidéo, le mobile est capable de capturer en 4k. Cet appareil se caractérise par un stabilisateur optique.

Que nous promet ce Galaxy A53 5G côté performances et endurance ?

La puce Exynos 1280 est appuyée par une RAM de 6 Go. Cette puce est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Le portable intègre aussi une puce graphique Mali G68 MC4. Sur le plan de la connectivité et du réseau, l'appareil possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). L'appareil fonctionne sous Android 12. Pour charger votre portable en un rien de temps, ce smartphone dispose d'une charge rapide de 25 W. La batterie de ce smartphone est équipée de 5 000 mAh de capacité.