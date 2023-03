Quel smartphone 5G en promo à moins de 300€ choisir entre le Galaxy A53 5G et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro ?

Envie d’un smartphone 5G à petit prix sans faire de compromis sur les performances et sur le design ? Ça tombe bien, on a ce qu’il vous faut ! Actuellement, le Samsung Galaxy A53 5G et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro sont tous les deux affichés en dessous de 300€ chez plusieurs marchands grâce à différentes promos. Mais lequel de ces deux smartphones 5G est le meilleur ?

Galaxy A53 5G ou Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : quel smartphone a le meilleur design ?

En apparence assez proches, ces deux smartphones sont tous les deux relativement fin (8,1 mm d’épaisseur), avec cependant, des dimensions plus compactes pour le Galaxy A53 5G. Ce dernier peut par ailleurs se targuer d’offrir une meilleure résistance globale avec sa certification IP67, là où son concurrent se contente d’un label IP53 qui indique sa vulnérabilité en cas d’immersion.

Côté écran, le Redmi Note 11 Pro 5G offre, du fait de ses dimensions plus généreuses, une surface d’affichage plus grande (6,67 pouces contre 6,5 pouces), mais également plus lumineuse à son pic (jusqu’à 1200 nits contre 800 nits max). La bonne nouvelle, c’est que les deux dalles sont des AMOLED Full HD+ avec un taux de rafraîchissement optimal de 120 Hz. Peu importe votre choix, la fluidité et le confort visuel sont donc garantis.

Galaxy A53 5G ou Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : quel est le smartphone 5G le plus performant ?

Même sous la barre des 300€, on est en droit aujourd’hui, d’exiger de solides performances, notamment quand il s’agit de smartphones 5G. Et on est plutôt bien servi avec ces deux modèles.

D’un côté, on retrouve une puce Snapdragon 695 cadencé à 2,2 GHz qui, avec 6 ou 8 Go de RAM en support, délivre une expérience d’utilisation fluide même en multitâche. Gravé en 6 nm, ce processeur permet de profiter pleinement de la puissance de la 5G avec le Redmi Note 11 Pro 5G, quelle que soit l’application.

En face, la puce Exynos 1280 du Galaxy A53 5G promet encore plus de fluidité. Epaulée, elle aussi par 6 ou 8 Go de RAM, elle est gravée en 5 nm pour encore plus d’efficacité énergétique.

Lequel de ces deux smartphones 5G possède la meilleure caméra ?

A son dos, le smartphone Xiaomi 5G embarque un triple module porté par un gros capteur grand-angle de 108 mégapixels qui capte bien la lumière pour délivrer de beaux clichés bien détaillés. Il est soutenu par un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels ouvrant à 118° et un capteur macro de 2 mégapixels. Cette caméra peut filmer en HD+, tout comme le capteur selfie de 16 mégapixels qui est logé dans le poinçon de l’écran. En face, le Galaxy A53 5G reste fidèle à la stratégie du fabricant nippon avec un quadruple capteur arrière capable de filmer en 4K grâce à un capteur grand angle de 64 mégapixels avec la stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 mégapixels qui ouvre à 123° et deux autres capteurs de 5 mégapixels chacun (un pour les macros et un pour la profondeur). Quant aux selfies, ils sont assurés ici par un capteur frontal de 32 mégapixels avec HDR.

Avec un score DXOMARK de 79 (contre 78), c’est vraisemblablement le smartphone 5G de Samsung qui offre les meilleurs résultats.

Galaxy A53 5G VS Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : qui a la meilleure batterie/autonomie ?

Avec ses 5160 mAh, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G laisse aucune chance au Galaxy A53 5G et à sa batterie de 5 000 mAh. Plus endurant, le smartphone Xiaomi tient plus de deux jours et demi, tandis que son concurrent faiblit au bout d’environ 49 heures en utilisation moyenne.

De plus, grâce à la technologie hypercharge de 67 W, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G refait le plein d’énergie beaucoup plus vite (59 minutes) que le Galaxy A53 5G qui se contente de la charge rapide à 25 W qui le fait passer de 0 à 100% après plus d’1 heure 40 minutes.

Alors, lequel de ces deux smartphones 5G à moins de 300€ choisir ?

Selon vos attentes et vos préférences, l’idéal est donc de choisir le :

Galaxy A53 5G pour :

Son étanchéité et son design plus compact ;

Ses performances globales plus avancées ;

La meilleure qualité de ses photos et vidéo.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G pour :