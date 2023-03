Trois bons plans pour obtenir un forfait mobile avec 40Go dès 7.95€ par mois et pas que la première année

Le forfait 40Go à seulement 7.95€ chez Reglo Mobile

Reglo Mobile propose un forfait mobile sans engagement avec 40Go d'internet et les appels, SMS et MMS illimités en métropole à seulement 7,95€ par mois. A l'étranger depuis l'UE et DOM, l'opérateur met à disposition 8Go de données mobiles. Cette offre mobile pas chère est sans engagement de durée, vous restez donc libre de changer à tout moment sans aucuns frais. Par ailleurs, le prix de ce forfait est fixe, il ne bougera donc pas au bout de quelques mois.

Le forfait éco-responsable de Bouygues Telecom : 40Go à 10€

Le forfait éco-responsable de Source Mobile est la formule parfaite pour consommer responsable. Avec cet abonnement mobile pas cher, vous pourrez en effet convertir vos gigas non utillisés chaque mois en dons à des associations qui vous tiennent à coeur Pour 10 € par mois, les utilisateurs disposent d'une enveloppe data de 40Go à consommer sur le réseau 4G de Bouygues Telecom en France métropolitaine. En plus de ce beau volume Web, vous pourrez également profiter des appels/SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe/DOM. Comme les deux autres abonnements, ce forfait est sans engagement de durée, vous pourrez donc changer à tout moment sans frais.

Le forfait Prixtel : 40Go à 8.99€ par mois

L'opérateur Prixtel commercialise de son côté un forfait flexible et neutre en C02 à prix cassé et pas que la première année. En effet, son offre Oxygène qui s'adapte chaque mois à votre consommation internet de 20 à60Go démarre à seulement 6.99€ par mois. Au-delà de 20Go, vous basculez automatiquement sur le palier supérieur 40Go à 8.99€ ou encore celui qui offre jusqu'à 60Go à 10.99€ par mois. Ce forfait inclut également 15 Go depuis l'UE et les DOM ainsi que des appels et SMS/MMS illimités en France et depuis UE et DOM.