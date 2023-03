Honor 70 : Des cadeaux et un code promo pour ce smartphone haut de gamme à prix abordable

Le Honor 70 a tout d'un smartphone haut de gamme, sauf son prix ! Son design et ses performances en font un très bon smartphone pour un prix cohérent, il passe sous la barre des 450€ sur le site officiel. En plus, repartez gratuitement avec le nouveau bracelet connecté Honor Band 7 (d'une valeur de 59,90€ )

Honor se distingue de la concurrence en proposant des produits très bien finis, au design élaboré tout en conservant un prix raisonnable. Le Honor 70 est un smartphone doté d'un design haut de gamme et d'un fiche technique qui l'est tout autant :

Écran Full HD+ de 6,67 pouces

Puce Snapdragon 778G+ puissante couplée à 8Go de RAM

Triple capteur arrière ultra performant pour des photos très réussies

Une grande autonomie avec sa batterie de 4800 mAh

Charge rapide 66W

Le Honor 70 a tout pour plaire, rajoutez à ça les 30€ de promotion et la Honor Band 7 offerte et vous obtenez cet excellent rapport qualité-prix pour un coût raisonnable et un cadeau bien pratique pour vous accompagner cette année !

Design de ce Honor 70

Le Honor 70 est proposé à l'achat en deux couleurs différentes (Emerald Green et Midnight Black). Il a un poids de 178 g et a pour dimensions 161,4 x 73,3 x 7,91 mm. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Ce portable n'accepte que les cartes nano SIM. Au niveau de l'écran, le smartphone Honor 70 possède une dalle Oled avec une définition de 2400 X 1080 px, 120 Hz de taux de rafraîchissement et 6,67 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale.

Photo et vidéo

D'un point de vue de la photographie, quatre objectifs sont présents sur l'Honor 70, trois à l'arrière et un à l'avant pour prendre vos plus beaux selfies. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 54 Mpx et par une ouverture relative de f/1.9. Pour ce qui est du deuxième objectif arrière, il propose une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière intègre, lui, 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant possède pour sa part 32 Mpx de résolution. Cet appareil embarque un stabilisateur électronique. L'Honor 70 vous permettra par ailleurs d'enregistrer ou lire des clips vidéo en 4K.

Performances et autonomie

La puce Snapdragon 778G + est appuyée par une RAM de 8 Go. Le mobile est aussi équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,5 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 642L. Du côté réseau et connectivité, l'appareil propose la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). Android 12 est installé sur le mobile. Sur le plan de l'endurance, sa batterie d'une capacité de 4 800 mAh est compatible avec la charge rapide (66 W).