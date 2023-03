Dernières heures de la promo pour ce forfait 80 Go au tarif de 9,99€ à VIE sur le réseau Orange ou SFR

Tic tac, tic tac… il ne vous reste plus beaucoup de temps pour souscrire au forfait mobile événement Le First de YouPrice ! C'est le tout dernier jour pour profiter de cette offre incroyable, qui offre 80 Go de données mobiles pour seulement 9,99€ par mois, sans engagement. Tous les détails dans cet article !

Le First de Youprice : un forfait flexible riche en data !

Le forfait le First de Youprice est l'un des forfaits 4G+ les moins chers en termes de quantité de données disponibles. Mais ce n'est pas tout ! Les abonnés peuvent choisir leur réseau mobile entre Orange ou SFR, et les dépassements de forfait sont limités à seulement deux paliers de facturation supplémentaires :

80 Go pour 9,99 €

90 Go pour 12,99 €

100 Go pour 14,99 €

Ce forfait à prix canon inclut également 16 Go disponibles depuis l'UE et les DOM, les appels, SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine et les appels, SMS/MMS illimités depuis l’Europe et les DOM vers la France, l’UE et les DOM.

En plus, ce forfait mobile est sans engagement, ce qui permet de résilier à tout moment, sans frais supplémentaires.

Dernières heures de la promo Le First pour avoir 80 Go à 9,99 €

C’est aujourd’hui le tout dernier jour pour souscrire au forfait mobile évènement Le First de YouPrice. Cette promotion arrive maintenant à son terme. Quelle sera la prochaine promo ? En début d’année, l’opérateur avait conquit le coeur des internautes avec son forfait Le Sweet, à l’occasion de la Saint Valentin. Le mois dernier, c’était au tour du forfait le Snow avec 100 Go pour moins de 10€ par mois. En attendant, si vous pensez que le forfait Le First peut convenir à vos besoins, faites vite ! Une telle offre ne se renouvellera peut-être pas de sitôt !