Le smartphone POCO C55 été vu dans les listes de résultats de l’application Geekbench, lancement imminent

La sous-marque de Xiaomi, POCO a récemment lancé un nouveau smartphone d’entrée de gamme le C55 en Inde. Ce téléphone sera disponible également sur beaucoup d’autres marchés à l’international et son lancement ne devrait plus tarder. En effet il a été aperçu dans les listes de résultats de l’application de mesures de performance Geekbench. Son numéro de modèle a également été répertorié dans l’organisme de certification NBTC. Le numéro de modèle est le 22127PC95G. La lettre G signifie que le modèle est destiné à un marché international.

La liste de résultats Geekbench nous apprend que l’appareil est équipé d’un processeur octa-core avec une configuration de 2+6 cœurs et une vitesse d’horloge de 2,0 GHz. Cela correspond au chipset MediaTek Helio G85. Il s’agit du même Soc que la version indienne. Il arrive parfois que les marques changent certains composants entre les marchés pour mieux répondre à certaines attentes ici ou là. La liste de Geekbench montre l’intégration de 3 Go de mémoire vive et le fait que l’appareil est animé par le système de Google, Android version 12. Si le processeur est identique, il y a de fortes chances pour que les autres composants le soient également.

Quelles autres caractéristiques techniques pour le POCO C55 ?

Selon les caractéristiques de la version indienne, le POCO C55 est équipé d’un écran LCD de 6,71 pouces avec une résolution HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Il y a un capteur photo à selfie de 5 mégapixels installés à l’avant et un seul capteur photo de 50 mégapixels installés à l’arrière. Le smartphone POCO C55 dispose de la fonction RAM virtuelle Extended pour venir puiser dans la mémoire de stockage, si nécessaire, et sera très certainement proposé avec 64 ou 128 Go d’espace de stockage interne. Le mobile est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec une charge possible de 10 watts. Le smartphone utilise un port micro USB, ce qui semble désormais d’un autre temps et supporte deux cartes SIM simultanément. Le POCO C55 est compatible 4G et propose du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1. Il y a un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Il y a un lecteur d’empreinte digitale au dos. L’arrière profite d’un revêtement imitant le cuir avec un semblant de surpiqûre au milieu.

Le mobile est certifié IP52 pouvant donc résister à des éclaboussures.

Nous attendons une prise de parole spécifique de la part de la marque pour annoncer les conditions de commercialisation du POCO C55 ainsi que sa date de disponibilité.