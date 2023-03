Huawei officialise les P60 Pro et P60 avec un modèle P60 Art : de vraies œuvres d’art !

Comme prévu, Huawei a organisé un événement pour présenter officiellement ses nouveaux smartphones Premium et haut de gamme. Il s’agit de la série des P60 composée des modèles P60, P60 Pro et P60 Art profitant tous d’un design particulièrement magnifique et dont voici tous les détails techniques et physiques.

Après Samsung, Honor, Xiaomi et plus récemment Oppo, la marque chinoise Huawei vient d’officialiser ses nouveaux smartphones Premium et haut de gamme. La série P60 est composée de trois téléphones avec le P60 Pro en figure de proue accompagné d’une version « standard », le P60, mais aussi d’une version profitant d’un design particulier, le P60 Art.

Le P60 Pro et P60 propose le même design et exactement les mêmes dimensions, soit 161 mm de haut pour 74,5 mm de large et 8,3 mm d’épaisseur. C’est aussi le cas du P60 Art, mais qui arbore un dos différent des deux précédents notamment avec un îlot de capteurs photo qui reprend le dessin d’une île contre une forme plus rectangulaire sur les P60 Pro et P60. Ces deux derniers profitent d’un revêtement de type nacré au dos (pour la version blanche), mélange de matériaux naturels et avec une texture particulière. Ils sont déclinés en blanc, mauve, noir ou vert. Le P60 Art, pour sa part, est proposé en bleu ou en blanc.

Quelle fiche technique pour le P60 Pro ?

Le nouveau smartphone haut de gamme Huawei P60 Pro embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (version 4G) associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive. Il a une capacité de stockage de 256 Go extensibles via une carte NM (format propriétaire Huawei). Il est équipé d’une batterie d’une capacité de 4815 mAh supportant la charge à 80 watts en filaire, 50 watts sans fil et aussi la charge inversée. Il est doté d’un capteur photo principal de 48 mégapixels avec ouverture variable à f/1.4 jusqu’à f/2.4. Il est stabilisé optiquement et accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels capable de zoomer optiquement à 3,5x avec une vision nocturne. Pour les selfies, il utilise un capteur de 13 mégapixels capable de prendre des photos en mode ultra grand-angle. Le traitement d’image est assuré par le chipset dédié XMAGE.

L’écran du P60 Pro fait 6,67 pouces en diagonale avec une dalle incurvé affichant une définition de 1220x2700 pixels compatible HDR et avec une fréquence pouvant varier entre 1 et 120 Hz. Le mobile est compatible 4G, Wi-Fi 6 et NFC ainsi que Bluetooth. Il est doté d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Il est compatible double voie pour des communications par satellite (fonction exclusivement disponible en Chine).

Quelles caractéristiques pour le Huawei P60 ?

Le P60 utilise le même écran que la version Pro mais avec une fréquence minimale supérieure bien que pouvant atteindre 120 Hz au maximum. Il profite de la même connectivité et du même chipset ainsi que d’une batterie ayant la même capacité que le P60 Pro. Il se recharge toutefois un peu moins vite supportant la charge à 66 watts en filaire, mais pouvant tout de même se recharger sans fil à 50 watts et proposer la charge inversée.

Il a 8 Go de mémoire vive avec 256 ou 512 Go d’espace de stockage extensibles. Il fait 197 grammes contre 200 grammes pour la version Pro mais exactement les mêmes dimensions. Son capteur à selfie est identique. Il propose également le même capteur photo principal et le même objectif ultra grand-angle, mais utilise un capteur de 12 mégapixels stabilisé optiquement pour proposer un zoom optique 5x.

Le P60 Art est aussi performant que beau ?

Techniquement, le Huawei P60 Art est presque identique à la version P60 Pro.

Il fait 206 grammes avec le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 12 Go de mémoire vive, mais propose une batterie d’une capacité supérieure, à 5100 mAh supportant aussi la charge à 88 watts en filaire, 50 watts sans fil et la charge inversée. Le capteur photo principal et le téléobjectif sont les mêmes que la version Pro mais son objectif ultra grand-angle embarque 40 mégapixels. L’écran est identique au P60 Pro avec un lecteur d’empreinte digitale dessous et on peut aussi compter sur une large connectivité 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth et communication bidirectionnelle par satellite. Il est également certifié IP68, comme les deux autres, pouvant ainsi résister à l’immersion totale sous l’eau douce et à la poussière.

Nous attendons une prise de parole de la part de Huawei France pour nous dire si tous ces modèles seront disponibles en France, à quelle date et à quel prix.