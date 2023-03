Xiaomi officialise les Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G et Redmi Note 12 Pro+ 5G pour couvrir tous les besoins du milieu de gamme

La marque Xiaomi a organisé un événement à Paris pour officialiser l’arrivée des nouveaux smartphones de milieu de gamme en Europe. La série des Redmi Note 12 est ainsi composée de quatre modèles : le Redmi Note 12 (4G), le Redmi Note 12 5G, le Redmi Note 12 Pro 5G et la version la plus « musclée » Redmi Note 12 Pro+ 5G qui profite d’un capteur de 200 mégapixels et d’une charge à 120 watts. En voici tous les détails.

La nouvelle série Redmi Note 12 de Xiaomi propose quatre modèles qui s’adressent à un très large public. La marque espère ainsi couvrir tous les besoins des utilisateurs et veut notamment tenter les jeunes générations à la recherche d’appareils capables de leur offrir des possibilités de créations illimitées à des prix abordables.

Quelles configurations pour les Redmi Note 12 Pro 5G et Redmi Note 12 Pro+ 5G ?

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G est le modèle phare de cette nouvelle série. Il est décliné en noir, bleu ou blanc. Il a des dimensions de 162,9x76 mm, exactement comme le Redmi Note 12 Pro 5G mais est plus épais, 8,98 mm et plus lourd aussi : 210 grammes contre 7,9 mm et 187 grammes pour le Redmi Note 12 Pro 5G. Le Pro+ 5G propose un dos très légèrement bombée sur les bords, alors qu’il est plat sur le Redmi Note Pro 5G. Les deux mobiles se partagent le chipset MediaTek Dimensity 1080 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive pour le Pro 5G et 8 Go de mémoire vive pour le Pro+ 5G. Les deux smartphones sont dotés d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh mais la version Pro+ 5G est capable de supporter la charge à 120 watts contre 67 watts pour la version Pro 5G.



Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Les Redmi Note 12 Pro 5G et Redmi Note 12 Pro+ 5G utilisent le même écran. Il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces proposant un pic de luminosité de 900 cd/m², selon la marque avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Ils sont compatibles avec le format vidéo Dolby Vision, pour les plateformes de streaming qui le proposent. Les écrans sont protégés contre les rayures grâce à la technologie Corning Gorilla Glass 5. Les deux mobiles sont dotés de la 5G, du Wi-Fi 6, du NFC et proposent un port audio jack pour brancher un casque. Ils ont un lecteur d’empreinte digitale sur le profil. Ils offrent un son stéréo et sont certifiés IP53, ce qui les rend résistants aux éclaboussures.



Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

our les photos, le Redmi Note 12 Pro+ 5G a l’avantage d’embarquer un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement pour limiter les bougés. Pour le Redmi Note 12 Pro 5G, il faut compter sur un module de 50 mégapixels Sony IMX766. Pour les deux, il y a, en plus un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un autre de 2 mégapixels pour les prises de vue en mode macro. Pour les selfies, ils utilisent une caméra de 16 mégapixels à l’avant.

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G est disponible à 499 € pour la configuration 8+256 Go. Le Redmi Note 12 Pro 5G est proposé à 399,99 € en version 6+128 Go, à 429,99 € pour 8+128 Go et à 469,99 € pour 8+256 Go.

Quelles fiches techniques pour les Redmi Note 12 et Redmi Note 12 5G ?

Les Redmi Note 12 et Redmi Note 12 5G proposent à peu près le même design. Le dos du Redmi Note 12 5G est légèrement bombée sur les bords, à l’arrière alors qu’il est plat sur le Redmi Note 12 avec des profils qui semblent plus larges car plats aussi. Les deux modèles sont déclinés en gris, bleu ou vert. Le Redmi Note 12 5G fait 189 grammes contre 183 grammes pour la version 4G. Les deux utilisent une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 33 watts. Ils sont livrés avec 4 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d’espace de stockage (extensibles). Les deux smartphones sont équipés du même écran. Il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces pouvant proposer, selon la marque, un pic de luminosité de 1200 cd/m². Ils ont une fréquence maximale de rafraîchissement de 120 Hz.



Xiaomi Redmi Note 12 5G

ls sont dotés du Wi-Fi 5, du NFC, l’un pouvant accéder aux réseaux 5G et l’autre seulement aux réseaux 4G. Ils ont une prise audio jack pour brancher un casque et proposent un son stéréo. Ils sont certifiés IP53 pouvant résister à des éclaboussures. Comme tous les autres mobiles de la marque, ils sont équipés d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle.



Xiaomi Redmi Note 12

Le Redmi Note 12 est animé par le chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 tandis que le Redmi Note 12 5G profite d’une puce Qualcomm Snapdragon 685. Ce dernier est doté d’un capteur photo principal de 50 mégapixels contre un module de 48 mégapixels pour le Redmi Note 12 5G. Les deux utilisent les mêmes capteurs à ultra grand-angle et macro de 8 et 2 mégapixels que les modèles Redmi Note 12 Pro 5G et Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi Note 12 est disponible en version 4+64 Go à 199,90 € et comptez sur un prix de 249,90 € pour la configuration 4+128 Go. Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est proposé à un prix de 299,99 € pour la version 4+128 Go.

