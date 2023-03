3 bonnes raisons d’adopter le forfait Source Mobile 40 Go à 10 €

Aujourd’hui, consommer responsable, éviter le gaspillage et contribuer à un lendemain meilleur pour tous ne sont plus juste de simples slogans marketing réservés à certains secteurs. Ce sont clairement de nouvelles règles que nous sommes tous appelés, peu à peu, à adopter. Cela est valable pour ce que nous mangeons, mais aussi pour des dépenses moins évidentes comme nos abonnements aux forfaits mobiles. Plusieurs opérateurs Telecom l’ont d’ailleurs déjà compris et proposent désormais des forfaits responsables, eco-friendly et même solidaires, comme c’est le cas du forfait unique de Source Mobile. Si vous vous demandez encore si c’est une bonne idée d’y souscrire, voici 3 bonnes raisons de le faire.

Pour en finir avec le gaspillage de data

Nous sommes chaque mois nombreux à payer plus qu’il ne le faut pour des forfaits mobiles dont nous ne consommons, au final, qu’une partie de la data allouée. Nous payons ainsi toute l’année, des excédents de facturation dont nous nous passerions bien. Alors, pour éviter cela, Source Mobile propose un forfait unique avec un volume médian de data en haut débit : 40Go/mois. Ce volume est, en réalité, suffisant pour couvrir les besoins de la grande majorité des utilisateurs s’il est bien géré.

Dans cet objectif, l’opérateur met à votre disposition plusieurs outils de suivi, dont une appli mobile qui vous permet d’avoir une bonne visibilité sur la consommation de vos données mobiles en temps réel. Depuis cette appli, vous pouvez également obtenir des conseils et indications pour éviter au maximum de gaspiller de la data.

Et si, malgré cela, vous épuisez les 40Go octroyés avant la fin du mois, vous avez toujours la possibilité, depuis la même appli, d’acheter des recharges supplémentaires.

Le premier vrai forfait mobile solidaire

Avec le forfait Source Mobile, le concept de consommation solidaire prend tout son sens. En effet, en plus de sa stratégie anti-gaspillage, cet opérateur propose un mécanisme permettant de convertir les giga-octets que vous ne consommez pas au cours d’un mois en dons au profit d’associations.

Vous pouvez ainsi financer diverses causes chaque mois, sans rien dépenser en réalité. En plus, c’est vous qui choisissez à quelle association va chacun de vos dons parmi les plus de 1000 associations participant à cette opération.

Parce qu’il vous accompagne même à l’étranger

Au sein des 40 Go que vous pouvez utiliser sur l’intégralité du réseau 4G de Bouygues Telecom en France, 10 Go sont utilisables chaque mois dans les autres pays de l’UE et dans les DOM.

Pour vos vacances ou vos séjours d’affaires dans ces zones, vous n’avez donc pas besoin de souscrire un autre forfait pour rester connecté à Internet. Mieux, depuis ces zones, vous pouvez profiter des appels, SMS et MMS illimités vers les numéros locaux, ainsi que vers les numéros de France métropolitaine.

Le forfait Source Mobile en résumé