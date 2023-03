Honor 70 Lite, un nouveau smartphone 5G abordable à moins de 200 €

Honor propose actuellement le smartphone Honor 70 et désormais il va aussi falloir compter sur une nouvelle déclinaison, le Honor 70 Lite qui est un modèle plus abordable proposant un accès aux réseaux 5G. Il est décliné en deux coloris : noir ou argent. Il a des profils plats et un bloc d’optiques installé dans le coin supérieur gauche à l’arrière. On peut compter sur la présence d’un capteur de 50 mégapixels comme module principal. Il est accompagné d’un capteur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits et d’un autre objectif de 2 mégapixels pour les prises de vue en mode macro.

Pour les selfies, le Honor 70 Lite utilise un capteur de 8 mégapixels au niveau de l’encoche sur l’écran.

Le nouveau smartphone Honor 70 Lite est doté d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces en diagonale avec une définition de 720x1600 pixels. Il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le mobile utilise une puce Qualcomm Snapdragon 480+ pour fonctionner associée à 4 Go de mémoire vive. La fonction RAM Turbo lui permet d’ajouter 3 Go de RAM virtuelle supplémentaires, en cas de besoin. Il y a un lecteur d’empreinte digitale au niveau du bouton de mise en veille.

Le mobile est Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1. Il supporte la technologie NFC pour les paiements sans contact. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 22,5 watts. Il a des dimensions de 163,66x75,13 mm pour un profil de 8,68 mm et un poids de 194 grammes.

Le nouveau smartphone Honor 70 Lite est disponible à partir de 199 € en configuration 4+64 Go et à 249 € pour la version 4+128 Go.