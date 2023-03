Free mobile : trois forfaits illimités qui cartonnent à partir de 6,99€ par mois !

Chez Free Mobile, on trouve une gamme de trois forfaits mobiles sans engagement avec les appels illimités à partir de seulement 6,99€ par mois. Vous vous demandez quelles sont ces trois offres et comment y souscrire ? On vous dit tout dans cet article.

La Série Free du moment : 140 Go à 14,99 € par mois

Commençons par le forfait Free le plus populaire du moment : la Série Free à 14,99€ par mois. Cette offre vous permet de profiter de 140 gigas de données internet, des appels et SMS illimités en France et DOM et de 16 Go en Europe et dans les DOM. Le tout pour moins de 15€ par mois ! Difficile de faire mieux.

Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, ce forfait n'est valable que durant un an. En effet, une fois les 12 mois écoulés, vous basculez automatiquement vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois.

A noter cependant : comme il s'agit d'une offre sans engagement, vous avez la liberté de mettre fin à votre contrat à tout moment !

Le forfait Free 210 Go à 19,99 € par mois

Vous êtes un gros consommateur de data ? Optez pour le forfait Free Mobile 210 Go à 19,99 € par mois ! Il s’agit d’une offre XXL sans condition de durée, qui permet de bénéficier également de 25 Go de data en 4G dans plus de 70 destinations dont l’Europe, la Suisse, l’Australie, les Etats-Unis, le Canada, l’Afrique du Sud, l’Algérie, la Tunisie et plus encore.

Lorsque vous êtes à l'étranger, vous pourrez également profiter d'appels, de SMS et de MMS illimités depuis l'Europe, les DOM et le Canada. En France, vous pourrez appeler en illimité vers les mobiles et les lignes fixes de la France métropolitaine, mais aussi des États-Unis, du Canada, de la Chine et des DOM, ainsi que vers les lignes fixes de 100 destinations.

Les SMS et les MMS sont illimités en métropole et les SMS vers les DOM.

Le mini forfait avec Booster 1 Go à 6,99€ par mois

Free propose un forfait mini à 6,99€ par mois pour les personnes qui n'ont pas besoin d'une grande quantité de données.

Cette option est en fait le forfait Free 2€ avec une option Booster, qui inclut 1 Go de données et des appels illimités en France métropolitaine.