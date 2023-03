Après la fiche du Motorola edge 40 Pro, les caractéristiques du edge 40 dévoilées bien avant sa présentation

La marque Motorola devrait prochainement proposer la nouvelle série de smartphone edge 40. La version la plus haut de gamme, le edge 40 Pro a récemment été la cible d’une fuite sur ses caractéristiques techniques et sur son design. Maintenant, il se dit que le edge 40 pourrait prochainement être présenté et qu’il a été aussi victime d’une indiscrétion livrant tous les détails sur sa fiche technique.

Quelle configuration pour le Motorola edge 40 ?

Selon une personne bien renseignée et au bilan plutôt sérieux, le Motorola edge 40 utiliserait un processeur qui n’a pas encore été annoncé, le MediaTek Dimensity 8020. Il serait associé à 8 Go de mémoire vive LPDDR4x et proposerait jusqu’à 256 GO d’espace de stockage interne au format UFS 3.1. Il fonctionnerait grâce à une batterie ayant une capacité de 4400 mAh supportant la charge à 68 watts et il pourrait également se recharger sans fil.

Le mobile serait équipé d’un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Il pourrait supporter le format HDR10+ pour certaines plateformes de streaming vidéo. Il offrirait une luminosité maximale de 1200 cd/m². Pour les photos, le edge 40 utiliserait un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec un capteur à ultra grand-angle de 13 mégapixels proposant une vision sur 120 degrés. À l’avant, il y aurait un objectif de 32 mégapixels pour se prendre en selfie.

Le prochain smartphone Motorola edge 40 est pressenti pour être lancé avec deux finitions distinctes, l’une serait en similicuir et l’autre en acrylique. La première version ferait 171 grammes pour des mesures de 158,4x71,2 avec un profil de 7,58 mm tandis que l’autre proposerait un poids de 167 grammes et une épaisseur de 7,49 mm. Les deux modèles seraient certifiés IP68 donc totalement étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière.



Motorola edge 40 Pro rendu réaliste

Quelles caractéristiques pour le Motorola edge 40 Pro ?

La version edge 40 Pro est attendue avec un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 Go de mémoire vive LPDDR5x et 256 Go de mémoire interne UFS 4.0. Il aurait un écran incurvé de 6,67 pouces 165 Hz AMOLED HDR10+ Dolby Vision avec une luminosité maximale de 1300 cd/m². Il serait certifié IP68 avec une batterie de 4800 mAh supportant la charge à 125 watts, sans fil à 15 watts et la charge inversée. Pour les photos, il utiliserait un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement avec un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels aussi et un téléobjectif de 12 mégapixels capable de faire un zoom optique 2x. La caméra frontale embarquerait 60 mégapixels. Il serait décliné en deux couleurs. Il aurait des dimensions de 161,16x74 pour un profil de 8,59 mm.