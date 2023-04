Le mobile de milieu de gamme Samsung Galaxy A24 bientôt disponible sur certains marchés

Après l’officialisation des smartphones de milieu de gamme Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G, la marque s’apprêterait à lancer le Galaxy A24, une version plus abordable encore et dont voici tous les détails connus avant sa présentation.

Le site indien de Samsung a publié une page dédiée à l’assistance du prochain smartphone de la marque sud-coréenne, le Galaxy A24. Le nom du téléphone n’y est pas clairement mentionné, mais il est indiqué le numéro de modèle du mobile, en l’occurrence, SM-A245F. Cela signifierait que son lancement ne devrait plus tarder, du moins pour le marché indien. Nous n’avons pas plus d’informations sur une date de lancement pour les autres marchés, dont l’Europe.

Quelle fiche technique pour le Galaxy A24 de Samsung

Selon plusieurs sources concordantes, il semblerait que le smartphone Samsung Galaxy A24 soit équipé d’un écran AMOLED avec une encoche et une diagonale de 6,5 pouces et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il y aurait une définition de 1080x2400 pixels. Il serait animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 680 gravé en 6 nm. Il y aurait 4 Go de mémoire vive avec une capacité de stockage de 128 Go extensibles grâce à l’ajout d’une carte mémoire micro SD. Il pourrait supporter deux cartes SIM, si besoin, et aurait un lecteur d’empreinte digitale sur le profil pour identifier son propriétaire et empêcher d’autres personnes d’accéder aux données. Le téléphone aurait une prise audio jack 3,5 mm pour brancher un casque et serait compatible Dolby Atmos. Il pourrait se connecter aux réseaux 4G et propose du Wi-Fi ainsi que du Bluetooth et la technologie NFC. Il serait alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec une charge à 25 watts.

Pour prendre des photos, le Galaxy A24 aurait un capteur principal de 50 mégapixels avec une stabilisation optique pour limiter les bougés. Il serait aussi doté d’un capteur de 5 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle et un objectif de 2 mégapixels serait là pour les prises de vue macro. Le capteur à selfie aurait 13 mégapixels. Le smartphone pèserait 195 grammes et aurait des dimensions de 162,1x77,6 mm pour un profil de 8,3 mm.

Nous verrons dans les prochaines semaines si Samsung officialise bien ce nouveau smartphone en Inde et s’il arrive à trouver son chemin jusque chez nous. Ce sera l’occasion d’en découvrir son prix.