OnePlus présente le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G avec une grosse batterie et un capteur 108 mégapixels

Après l’annonce de son modèle haut de gamme, le OnePlus 11 et quelques déclinaisons dont un concept, le OnePlus 11 Concept et une version limitée, le OnePlus 11 Jupiter Rock Edition, la marque renouvelle son offre de milieu de gamme avec le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Il succède logiquement au Nord CE 2 Lite 5G de l’année dernière. Pour l’occasion, il propose un design plus épuré notamment au niveau de sa coque arrière puisque les capteurs, au nombre de trois, sont intégrés dans deux cercles dépassant légèrement du dos. Le flash est sur le même plan. Les profils sont également plus plats que sur le précédent. Le nouveau OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est décliné en noir ou en « lime ». Il a des dimensions de 165,5x76 mm contre 164,3x75,6 mm précédemment. Il a des profils de 8,33 mm d’épaisseur et fait 195 grammes sur la balance.

Le même chipset que le précédent mais une batterie qui se charge plus rapidement

Techniquement, pour fonctionner, le Nord CE 3 Lite 5G utilise le même chipset que son prédécesseur, soit une puce Qualcomm Snapdragon 695. Il y a 8 Go de mémoire vive contre 6 Go sur le Nord CE 2 Lite 5G. Notez la possibilité d’ajouter jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle supplémentaire, si besoin. La capacité de stockage est de 128 Go avec la possibilité d’étendre la mémoire interne grâce à une carte micro SD. L’appareil est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh qui supporte la charge à 67 watts contre 33 watts pour le précédent. L’écran est de type LCD sur une diagonale de 6,72 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels. Il propose une fréquence de rafraîchissement adaptative de 30 à 120 Hz.

L’appareil supporte les réseaux 5G et le Wi-Fi 5. Il est aussi compatible NFC et Bluetooth 5.1. Il y a un port audio jack pour brancher un casque. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le bouton de mise en veille, sur le profil.

Un capteur 108 mégapixels au dos

Pour prendre des photos, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est doté d’un capteur principal de 108 mégapixels accompagné de deux capteurs de 2 mégapixels ; l’un pour l’optimisation des portraits et l’autre pour les prises de vue en mode macro. L’appareil peut filmer avec une définition Full HD à 30 images par seconde. Plusieurs modes de prise de vue sont disponibles dont certains utilisant l’intelligence artificielle pour optimiser les scènes, le slow motion, le dual view ou encore le mode Nuit. Des filtres sont également proposés. À l’avant, il y a une caméra de 16 mégapixels pour se prendre en selfie. Le smartphone propose un son stéréo. Il est animé par Android 13 avec une surcouche OxygenOS 13.1.

Le nouveau smartphone OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est disponible à 379 € sur les sites OnePlus ou Amazon.