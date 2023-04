Top 3 des forfaits mobiles avec 30Go à 6,99 € sans engagement et à prix fixe

6,99€ pour 30 Go de data en haut débit et les services de téléphonie chaque mois ? Voilà qui pourrait être une bonne affaire, surtout si le prix ne change pas au bout d’un an et que l’offre est sans engagement… Et bien c’est justement ce que proposent actuellement trois MVNO qui sont décidés à vous faire économiser au maximum.

Le forfait 30 Go de Cdiscount Mobile

Opérant via le réseau de l’opérateur Bouygues Telecom, Cdiscount Mobile propose, au sein de sa gamme, un forfait mobile idéal pour les petits budgets. Il inclut, pour 6,99 €/mois :

Une enveloppe web de 30 Go en 4G/4G+ utilisable dans toute la France métropolitaine, avec débit réduit au-delà ;

en 4G/4G+ utilisable dans toute la France métropolitaine, avec débit réduit au-delà ; Les appels, SMS et MMS en illimité vers les numéros (fixes et mobiles) de tous les réseaux depuis la France métropolitaine ;

8 Go supplémentaires utilisables en Europe (Norvège, Liechtenstein et Norvège inclus) et dans les DOM. Depuis ces zones, les appels, SMS et MMS vers les numéros locaux et vers ceux de France métropolitaine sont offerts en illimité.

Cette offre présent deux principaux avantages :

La possibilité de rester connecté tout le mois, même après épuisement des 30 Go ;

Les 8 Go de data de l’enveloppe data utilisable à l’étranger sont offerts en supplément des 30 Go.

Le forfait 30 Go de Syma Mobile

Pour 6,99€/mois, Syma Mobile vous propose son forfait Le Six. Sa composition est assez proche de celle du forfait décrit ci-dessus, avec :

30 Go de data en 4G/4G+ sur l’ensemble du réseau SFR de France métropolitaine. Connexion bloquée au-delà ;

L’illimité pour les appels, SMS et MMS illimités vers les fixes et mobiles de tous les réseaux français ;

L’illimité pour les appels vers les mobiles des pays de l'UE et vers les fixes de 100 destinations (y compris ceux de l’UE).

Si vous voyagez dans l’un des autres pays de l’UE ou dans les DOM, vous pouvez utiliser, chaque mois, jusqu’à 7 Go de data en 4G (déduits des 30 Go). Depuis ces destinations, vous bénéficiez, par ailleurs, des appels, SMS et MMS en illimité vers les numéros de l’UE, des DOM et vers la France métropolitaine.

Le principal avantage comparatif de ce forfait pas cher est la possibilité d’appeler en illimité, depuis la France métropolitaine, les fixes de 100 destinations étrangères ainsi que les mobiles européens. Si vous avez des proches à l’étranger, en Europe, en Asie ou en Amérique, cela peut donc être une bonne affaire.

Le forfait 30 Go de Auchan Telecom

Actuellement en promo, le forfait 30 Go d’Auchan Telecom est frappé d’une réduction d’1 € qui le fait donc passer de 7,99 € à 6,99 €/mois.

Pour ce tarif, le MVNO partenaire de Bouygues Telecom vous offre un pack tout-en-un incluant :

30 Go en 4G/4G+ avec débit réduit au-delà, utilisable dans toute la métropole ;

8 Go/mois (inclus dans l’enveloppe initiale) accessible en Europe et dans les DOM ;

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

L’illimité pour les appels, SMS et MMS depuis l’étranger (UE et DOM) vers les numéros (fixes et mobiles de ces mêmes zones), ainsi que vers tous les numéros de France métropolitaine.

Comme annoncé plus haut, chacun de ces forfaits illimités est proposé au prix fixe de 6,99€/mois, sans changement de tarif, même après 1 an. De plus, ils sont sans engagement. Dans le cas où vous ne seriez pas satisfait, vous êtes donc libre de résilier sans avoir à payer le moindre frais. Choisissez celui qui vous convient le mieux et souscrivez dès maintenant !

