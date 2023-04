Nouveau bon plan : Un forfait mobile 5Go à 3.99€ par mois et sans hausse de prix au bout d'un an

Vous cherchez un forfait mobile à petit prix ? Découvrez l'offre proposée par Auchan Telecom ! Avec son abonnement 5Go à 3,99€ par mois et sans augmentation de tarif au bout d'un an, cette offre est idéale pour les petits budgets.

Auchan Telecom propose un forfait mobile 5Go à moins de 5€ par mois sans condition de durée

Auchan Telecom propose actuellement une série limitée 5Go à 3,99€ par mois, sans hausse de prix au bout d'un an. Cette offre est connectée aux antennes 4G de Bouygues Telecom et est sans engagement de durée, ce qui signifie que vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment sans frais supplémentaires. Cette offre est disponible pour une durée limitée, ne perdez donc pas de temps pour en profiter !

La série limitée Auchan Telecom 5Go à 3,99€ en détails !

Le forfait illimité Auchan Telecom 5Go à 3,99€ par mois est réservé aux nouveaux abonnés et offre jusqu'à 5Go de données mobiles en 4G sur le réseau Bouygues Telecom en France métropolitaine. Pour vos usages Web en Europe et dans les DOM, vous pourrez consommer jusqu'à 5 Go par mois. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France, en Europe et dans les DOM.

En somme, si vous cherchez un forfait mobile à petit prix, cette offre spéciale Pâques proposée par Auchan Telecom est une excellente option. Avec un abonnement de 5Go à 3,99€ par mois, sans hausse de prix au bout d'un an et sans engagement de durée, cette offre est adaptée aux petits budgets et peut répondre à tous vos besoins en matière de communication.