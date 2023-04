Ne ratez pas ce super bon plan : forfait mobile 30Go à 6.99€ et pas que la première année.

Syma Mobile dope ses forfaits mobiles et offre à ses nouveaux abonnés la possibilité de profiter d’encore plus de data au même prix. C’est notamment le cas pour son forfait d’entrée, Le Six, qui passe de 20 Go à 30 Go de data par mois, toujours pour 6,99 €/mois. Vous vous demandez si c’est l’offre idéale pour vous ? Voici toutes les infos à connaître avant de vous lancer.

30 Go à 6,99€/mois sans prix qui change

Alors qu’il y a quelques jours, le forfait Le Six ne proposait qu’une enveloppe mensuelle de 20 Go, Syma Mobile y inclut, désormais une dotation web de 30 Go. Ce volume web est toujours offert en haut débit via le réseau 4G/4G+ de SFR en France métropolitaine.

La bonne nouvelle c’est que le tarif de ce forfait mobile ne change pas : 6,99 €/mois. Mieux, il reste fixe même après un an d’abonnement. Contrairement à la plupart des offres similaires des MVNO concurrents, il ne connaît pas d’évolution à la hausse après une certaine durée. Bonjour les économies !

Les autres services inclus au forfait Le Six de Syma Mobile

En plus de cette bonne dose de data mensuelle, ce forfait pas cher prend également en compte, depuis la France métropolitaine :

Les appels, SMS et MMS en illimité vers les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM, tous réseaux compris ;

Les appels en illimité vers les fixes de 100 pays (dont ceux de l’UE), ainsi que vers les mobiles de l’UE.

Pour communiquer avec vos proches sans regarder la facture, c’est le bon plan parfait.

En France métropolitaine, mais aussi à l’étranger

Idéale pour se connecter à internet et pour communiquer avec ses proches depuis la France métropolitaine, le forfait Le Six de Syma Mobile s’avère également très utile quand vous voyagez dans l’espace UE ou dans les DOM.

Depuis ces destinations, l’opérateur vous offre une dotation mensuelle de 7 Go/mois (déduits de l’enveloppe initiale) afin de vous permettre de rester connecté sans avoir à souscrire à un autre forfait.

Pendant ces déplacements, vous bénéficiez également de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers les numéros fixes et mobiles locaux, mais aussi pour ceux vers les numéros de tous les réseaux métropolitains.

Une offre sans engagement réservée aux nouvelles souscriptions

Cette nouvelle formule du forfait Le Six de Syma Mobile est réservée aux nouvelles souscriptions. Autre info importante : cette offre est sans engagement. Une fois abonné, vous pouvez donc toujours résilier à n’importe quel moment, sans frais.

Recap du forfait Le Six de Syma Mobile :



Depuis la France métropolitaine :

30 Go/mois en 4G/4G+ sur l’ensemble du réseau SFR ;

L’illimité pour les appels, SMS et MMS vers tous les réseaux métropolitains ;

L’illimité pour les appels vers les mobiles de l'UE et vers les fixes de 100 pays (UE, y compris).

Depuis l’UE et les DOM :

7 Go/mois en haut débit (inclus dans les 30 Go) ;

L’illimité pour les appels, SMS et MMS vers l’UE, les DOM et vers la France métropolitaine

Tarif : 6,99€/mois

Offre sans engagement valable jusqu’au 30 avril 2023 (inclus).