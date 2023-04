Xiaomi Redmi Note 12 Pro : Alors qu'il vient de sortir, il profite d'une belle réduction chez ce marchand !

A la recherche d'un excellent rapport qualité-prix qui durera facilement plusieurs années ? Alors c'est le tout récent Xiaomi Redmi Note 12 Pro qu'il vous faut, en plus nous l'avons trouvé en promo ! Ce très bon smartphone fait partie de notre TOP des smartphones du moment et est, comme son prédécesseur, un très bon rapport qualité-prix, très performant et doté d'une très bonne fiche technique.

Sorti à 399€, il est actuellement à 315€ chez Rakuten, un prix très intéressant pour un smartphone aussi récent ! Grâce à ses très bonne performances et ses composants de qualité, ce smartphone Xiaomi pourra vous accompagner durant des années sans problème ! Profitez de cette très bonne offre dès maintenant !

Principales caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : 6,67 pouces AMOLED, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 120 Hz

: 6,67 pouces AMOLED, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 1080

: MediaTek Dimensity 1080 Mémoire vive (RAM) : 6 Go ou 8 Go

: 6 Go ou 8 Go Stockage interne : 128 Go ou 256 Go, extensible via microSD

: 128 Go ou 256 Go, extensible via microSD Appareil photo principal : Triple capteur - 50 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur - 50 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 16 MP

: 16 MP Autonomie : 5000 mAh, charge rapide 67W

Le Redmi Note 12 Pro est proposé à l'achat en trois couleurs différentes : noir, blanc et bleu. Il a un poids de 187 g et mesure 162,9 x 76 x 7,9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53, une protection contre les dépôts de poussière et l'eau. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Ce mobile est dual SIM (nano SIM). Au niveau de l'écran, le smartphone Redmi Note 12 Pro est équipé d'une dalle AMOLED avec 2400 X 1080 px de définition, une diagonale de 6,67 pouces et 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est également enrichi d'un moteur de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Photo et vidéo

Quatre objectifs sont présents sur le Redmi Note 12 Pro du côté de la photographie, trois à l'arrière et un à l'avant pour prendre des selfies réussis. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière propose, lui, 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Concernant le dernier objectif arrière, il intègre une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, l'objectif avant se caractérise par 16 Mpx de résolution. Grâce à ce mobile, lisez ou réalisez vos vidéos en 4k.

Autonomie et performances

Sur le plan des performances, ce portable est doté de la puce Mediatek Dimensity 1080, appuyée par une RAM de 6 Go. L'appareil possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,6 GHz. Cet appareil est aussi doté d'une puce graphique Mali-G610 MC3. D'un point de vue réseau et connectivité, l'appareil intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6. L'appareil utilise la version Android 12. Ce smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide (67 W).