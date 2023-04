Samsung poursuit sa collaboration avec nVidia pour de futures puces Exynos, peut-être pour les Galaxy S24

C’est par la voie d’un communiqué de presse que le géant sud-coréen Samsung Electronics a pris la parole sur la signature d’une extension d’accord pluriannuelle, c’est-à-dire, couvrant les prochaines années, avec la société AMD pour fournir plusieurs générations de circuits graphiques AMD Radeon hautes performances et ultrabasse consommation à une large gamme de Soc Samsung Exynos. Cet accord fait suite à une première collaboration entre Samsung et AMD dans ce même domaine pour co-développer les unités de traitement graphique (GPU) Samsung Xclipse, basée sur l’architecture AMD RDNA 2 donnant lieu à une intégration sur les Exynos 2200 des Galaxy S22.

Grâce à cet accord, Samsung peut continuer à développer ses propres puces et limiter sa dépendance à Qualcomm ou MediaTek, par exemple. Toutefois, les dernières puces conçues avec AMD, Exynos 2200 intégrées dans les Galaxy S22 n’avaient pas convaincues et proposaient des performances nettement inférieures à la concurrence. À ce moment, Samsung proposait d’ailleurs deux déclinaisons de ces smartphones haut de gamme avec une version dotée d’un Soc Qualcomm pour les USA et d’autres marchés et une puce Exynos notamment pour les pays européens. Cela a notamment poussé la firme sud-coréenne à équiper tous les Galaxy S23 d’un processeur Qualcomm, quel que soit le marché. Samsung évoque plusieurs générations dans son communiqué, ce qui laisse penser que la société va intégrer des Exynos pendant plusieurs années à venir. D’ailleurs, une rumeur commence à se faire bien entendre en évoquant le fait que les prochains Galaxy S24 pourraient être dotés d’un Soc Exynos 2400. Cela pourrait coller avec la décision de poursuivre la collaboration avec AMD et la livraison de futures puces Exynos, à moins que celles-ci ne soient limitées à des mobiles d’entrée et de milieu de gamme, un marché très important pour la société sud-coréenne. D'autres sources affirment que les Galaxy S24 n'auront pas de chipset Exynos.

Grâce à la possibilité de se servir dans ses stocks pour ses futurs appareils mobiles plutôt que d’acheter chez des fournisseurs et ainsi maîtriser les coûts ainsi que la production et, de surcroit, les optimisations matérielles logicielles qui en découlent, Samsung pourrait ainsi sérieusement renforcer sa position sur les marchés et notamment réduire les coûts de fabrication des différents dispositifs. Reste qu’il faut que les processeurs en question soient suffisamment véloces pour être intéressants et offrent des performances à la hauteur et notamment regagne la confiance des utilisateurs.