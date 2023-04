Découvrez les nouveaux forfaits mobile B&You sans engagement et à prix cassés de Bouygues Telecom

La gamme B&You de Bouygues Telecom accueille deux nouveaux forfaits mobiles avec 20Go et 100Go à prix canon. Ces deux offres sans engagement sont disponibles à respectivement 11.99€ et 13.99€ par mois. La mini formule 1Go à 6.99€ est toujours valable dans les mêmes conditions tandis que le forfait ultra connecté avec 200Go baisse de prix. Voici les détails de ces nouveautés !

Les nouveaux forfaits illimités B&You

Bouygues Telecom élargit sa gamme B&YOU avec deux nouveaux abonnements illimités à des prix très compétitifs. Le premier, avec 20Go de données, est proposé à 11.99€ par mois, tandis que le second, avec 100Go de données, est disponible pour 13.99€ par mois. Ces forfaits mobile incluent également les appels, SMS et MMS sans limite en France ainsi que depuis l'UE et DOM. Par ailleurs, pour ceux qui ont besoin de rester connecté en voyage en UE et DOM, l'opérateur octroie 14 et 20Go respectivement. Les usages Web depuis ces destinations sont décomptés de l'enveloppe principale.

Deux autres forfaits B&You avec 1Go ou 200Go

En plus des nouveaux forfaits illimités, Bouygues Telecom maintient sa mini formule 1Go à 6.99€ par mois pour 1Go de données. Cette offre est parfaitement adaptée pour ceux qui utilisent leur téléphone de manière occasionnelle. De plus, le forfait ultra connecté 200Go a été revu à la baisse et est désormais proposé à 17.99€ par mois contre 19.99€ par mois. Ces deux abonnements B&You contiennent aussi les appels, SMS et MMS en illimité en métropole ainsi qu'en déplacements en Europe et DOM

La 5G en option payante

Bouygues Telecom propose également la 5G en option payante à 3€ par mois avec les forfaits illimités 100Go et 200Go. Cette technologie permet une utilisation de l'Internet mobile encore plus rapide et plus fluide, idéal pour ceux qui ont besoin d'une connexion ultra-rapide.

Tous les forfaits proposés par Bouygues Telecom sont sans engagement, offrant ainsi une grande liberté aux clients. Il est possible de changer d'offre à tout moment, en fonction de ses besoins et de son budget. Avec les nouveaux forfaits illimités, la baisse de prix sur le forfait XXL 200Go et la possibilité d'opter pour la 5G en option payante, l'opérateur offre des solutions toujours plus attractives pour ses clients.