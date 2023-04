Découvrez ce nouveau forfait mobile 100 Go à 9,99 € par mois sans condition de durée !

Alerte bon plan chez Syma Mobile ! Une nouvelle version du forfait Le dix vient de voir le jour… et l’offre est vraiment alléchante. Nous parlons effectivement d’une formule promotionnelle comprenant 100 Go de data, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités pour seulement 9,99 € par mois. Pour couronner le tout, l’abonnement est sans engagement. Vous désirez en savoir plus sur cette affaire en or ? Entrons dans le vif du sujet