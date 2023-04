Promo Samsung Galaxy A33 5G : 28% de réduction chez ce marchand, il passe sous la barre des 300€ !

Le Samsung Galaxy A33 est un smartphone moyen de gamme sorti par Samsung l'année dernière. Il vient d'être récemment remplacé par le A34, tout juste sorti, ce qui explique sa baisse de prix. Le Galaxy A33 bénéficie d'un bon design et d'une fiche technique très convenable pour un tarif en dessous de 300€, avec cette offre, il devient une excellente option si vous cherchez un bon rapport qualité-prix pour moins de 300€ !

Caractéristiques clés du Samsung Galaxy A33 5G

Écran : 6,4 pouces AMOLED, Full HD+

: 6,4 pouces AMOLED, Full HD+ Processeur : Exynos 1280 5G

: Exynos 1280 5G RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via microSD

: 128 Go, extensible via microSD Caméra arrière : Capteur principal: 48 MP, f/1.8 Ultra grand-angle: 8 MP, f/2.2 Macro: 5 MP, f/2.4 Profondeur: 2 MP, f/2.4

: Caméra avant : 13 MP, f/2.2

: 13 MP, f/2.2 Batterie: 5 000 mAh, charge rapide 25 W

En résumé le Galaxy A33 5G bénéficie d'un très bon écran AMOLED, de bonnes capacités photos et d'une autonomie confortable (plus de 2 jours annoncés !). Il reste assez puissant et polyvalent et vous permettra de réaliser les tâches principales avec brio. Par contre ne vous attendez pas à jouer aux jeux les plus lourds avec une fluidité extrême, même si ses 6Go de RAM permettent un certain confort.

Promo Samsung Galaxy A33 5G: 28% de réduction chez Rakuten

Pour posséder ce Samsung au prix le plus bas, c'est vers Rakuten que vous devez vous tourner actuellement ! Ce marchand baisse le prix du A33 de 28% pour le faire atteindre 290€ environ contre 402,90€ annoncés dernièrement. La livraison est gratuite et rapide en fonction du vendeur, n'hésitez pas à comparer sur le site.